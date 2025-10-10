Metro CDMX hoy 10 de octubre: ¿Qué Líneas son afectadas por fuertes lluvias? Actualizaciones importantes
No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 10 de octubre, para que puedas tomar precauciones en tu camino.
Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 10 de octubre Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos. Durante la mañana de este lunes se reportó lluvia en distintos puntos de la capital y del Estado de México (Edomex) ¡Tómalo en cuenta!
Metro EN VIVO
Línea A con importantes retrasos
Usuarios en redes sociales señalan que la Línea A se encuentra demasiado lenta, a lo que el Metro CDMX comentó que se registra alta afluencia.
Comienza el servicio en el Metro CDMX este lunes
Inicia el servicio en el Metro CDMX. La temperatura en la CDMX será de una máxima de 22° y una mínima de 13°C. Toma en cuenta la probabilidad muy alta de lluvia, por lo que el servicio se verá afectado a lo largo del día.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 13° C. pic.twitter.com/CAkc07zPRH— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 10, 2025