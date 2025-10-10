Explosión mortal en Tennessee: desaparecidos y muertos en fábrica de explosivos

Una devastadora explosión sacudió este viernes a una planta de fabricación de explosivos en Bucksnort, Tennessee, dejando un saldo preliminar de 19 muertos y varios desaparecidos, según informaron autoridades locales tras el siniestro en la fábrica militar.

🚨#BREAKING: Dozens of people are currently unaccounted for following an catastrophic and extremely large explosion at a manufacturing plant



📌#Bucksnort | #Tennessee



At this time, numerous emergency personnel are on the scene in Bucksnort, Tennessee, after a significant and… pic.twitter.com/1XmZZRqY24 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 10, 2025

¿Qué se sabe de la explosión en la fábrica de explosivos militares?

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Tennessee, el estallido ocurrió alrededor del mediodía en una instalación dedicada a la producción de explosivos militares e industriales, ubicada a unos 100 kilómetros al oeste de Nashville.

Conforme a los primeros reportes, se señala que el siniestro se originó en el área de mezclado químico, justo en donde se almacenan materiales altamente volátiles. La onda expansiva se sintió a varios kilómetros de distancia, además de que provocó un incendio de gran magnitud que consumió gran parte de la estructura.

Equipos de emergencia de diversos condados se desplazaron al lugar del siniestro, con el objetivo de controlar el fuego y rescatar a las víctimas. Sin embargo, las autoridades reconocieron que la situación sigue siendo peligrosa debido al inminente riesgo de nuevas detonaciones.

19 people are believed to be dead after An explosion at an explosives manufacturer near Bucksnort, Tennessee a few hours ago.



They manufactured explosives for the U.S. military. pic.twitter.com/f42HBl5FZH — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2025

Fabricaban explosivos para el Ejército de Estados Unidos

Fuentes federales confirmaron que la planta pertenece a una empresa contratista del Departamento de Defensa de Estados Unidos, especializada en la producción de municiones y explosivos tácticos utilizados por las fuerzas armadas.

Hasta el momento, el Pentágono no ha emitido un comunicado oficial; sin embargo, se sabe que inspectores militares y agentes de La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ya se encuentran en el sitio para investigar las causas del siniestro.

Explosión en Tennessee: una de las peores tragedias industriales en años

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, además de que ordenó una revisión de seguridad en todas las plantas de materiales explosivos del estado.

“Estamos profundamente consternados por la pérdida de vidas. Todo el estado de Tennessee está con las familias afectadas”, señaló.

Vecinos de la zona describieron la escena como “un infierno en la tierra”, mientras equipos de rescate siguen buscando entre los escombros.

La investigación federal busca determinar si el incidente fue un accidente industrial o si existieron fallas en los protocolos de seguridad. ¿Cómo es posible que una instalación tan sensible opere tan cerca de zonas pobladas sin mayores controles?