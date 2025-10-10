Marchas CDMX: Este viernes la capital no descansa; consulta EN VIVO las afectaciones y alternativas viales hoy 10 de octubre 2025

El Colectivo “Red Bicis, Tierra y Libertad” ha convocado a una rodada que también se sumará a la movilización vespertina en el Centro Histórico:

Alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc: A partir de las 14:30 horas, los ciclistas partirán de dos puntos: la Estela de Luz y el Hemiciclo a Juárez. El objetivo de esta rodada es manifestar su apoyo a la marcha que se dirigirá al Zócalo, en defensa de los pueblos zapatistas.

Ante este panorama de actividad social y cultural, la SSC recomienda a la ciudadanía tomar en cuenta estos horarios y puntos de concentración para prever rutas alternas, utilizar el transporte público con anticipación, y mantenerse informados sobre los cierres y desvíos viales que se implementarán a lo largo del día para garantizar la seguridad de manifestantes y el flujo vehicular. Se reitera la importancia de la paciencia y la colaboración ciudadana para mantener el orden durante la jornada.