Marchas CDMX: Este viernes la capital no descansa; consulta EN VIVO las afectaciones y alternativas viales hoy 10 de octubre 2025
Esta es la situación en las calles de la capital; tránsito, bloqueos y marchas CDMX en tiempo real para que no llegues tarde a tus actividades otidianas.
Con el objetivo de facilitar la planificación de tus actividades y trayectos a lo largo de este viernes 10 de octubre de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha emitido un informe detallado sobre las marchas CDMX, concentraciones y eventos que se tienen previstos en la capital del país.
Las autoridades capitalinas han registrado un número significativo de movilizaciones y actividades sociales y culturales que impactarán diversas zonas de la ciudad. En total, se esperan:
* 1 Marcha
* 13 Concentraciones
* 5 Rodadas Ciclistas
* 23 Eventos de Esparcimiento
A continuación, se detallan las principales movilizaciones que podrían generar afectaciones viales, especialmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
EN VIVO
Rodadas ciclistas en la capital
El Colectivo “Red Bicis, Tierra y Libertad” ha convocado a una rodada que también se sumará a la movilización vespertina en el Centro Histórico:
Alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc: A partir de las 14:30 horas, los ciclistas partirán de dos puntos: la Estela de Luz y el Hemiciclo a Juárez. El objetivo de esta rodada es manifestar su apoyo a la marcha que se dirigirá al Zócalo, en defensa de los pueblos zapatistas.
Ante este panorama de actividad social y cultural, la SSC recomienda a la ciudadanía tomar en cuenta estos horarios y puntos de concentración para prever rutas alternas, utilizar el transporte público con anticipación, y mantenerse informados sobre los cierres y desvíos viales que se implementarán a lo largo del día para garantizar la seguridad de manifestantes y el flujo vehicular. Se reitera la importancia de la paciencia y la colaboración ciudadana para mantener el orden durante la jornada.
Concentraciones que afectarán la CDMX hoy
Múltiples puntos serán sede de reuniones y mítines a lo largo de la mañana y el día, destacando dos eventos principales:
Alcaldía Miguel Hidalgo: A las 08:00 horas, se prevé una concentración de miembros de ‘El Partido de los Comunistas’ en el Complejo Cultural ‘Los Pinos’, ubicado en Calz. del Rey, Col. Bosque de Chapultepec 1ª. Sección.
Alcaldía Cuauhtémoc: A las 09:00 horas, ‘Trabajadores Electricistas de Aclaraciones’ se reunirán en la Plaza de Constitución y Moneda, Col. Centro Histórico. El propósito de su congregación es la entrega de un pliego petitorio a las autoridades correspondientes.
Marchas CDMX hoy
Se ha programado una única marcha de alto impacto para la tarde, con un recorrido tradicional en el corazón de la ciudad:
Alcaldía Cuauhtémoc: A las 16:00 horas, el Congreso Nacional Indígena iniciará su recorrido desde el Hemiciclo a Juárez con destino final al Zócalo capitalino. Esta movilización es clave para quienes transiten por las avenidas aledañas al Centro Histórico.