Un hombre llamado Christian Abraham “N”, alias “El Farrukito”, fue detenido al ser identificado como presunto miembro del grupo delictivo La Unión Tepito en la Ciudad de México (CDMX).

“El Farrukito” sería quien tiempo atrás se volvió viral al ser grabado bailando reggaetón en un puesto de micheladas y cuyos pasos sorprendieron a varios clientes que en ese momento se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en Tepito.

Cae Christian "N", conocido como "El Farrukito", presunto miembro de La Unión Tepito. Al parecer sería el mismo hombre que fue grabado bailando y echando micheladas en el barrio. Incluso hasta era invitado especial en eventos. @SSC_CDMX lo detuvo pic.twitter.com/vfbXXp82Jv — Iván Ramírez (@ivanramirez092) October 9, 2025

¿Cómo fue detenido “El Farrukito” de La Unión Tepito?

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc cuando se encontraba en posesión de varias dosis de aparente droga.

Trabajos de investigación e inteligencia permitieron ubicarlo y lo arrestaron al ser posible integrante de este grupo delictivo en calles de la colonia Centro.

Los agentes patrullaban en el cruce de la avenida Vidal Alcocer y la calle República de Costa Rica, cerca del Metro Tepito de la Línea B, cuando observaron a un hombre que se fumaba un cigarrillo y percibieron un olor peculiar al de la marihuana.

“El Farrukito” de Tepito traía más de 100 bolsas con droga

Cuando los oficiales se le acercaron para descartar un posible hecho delictivo, le realizaron una revisión preventiva y le aseguraron 106 bolsitas de plástico con una hierba verde y seca similar a la marihuana, una pipa de vidrio, un teléfono celular y dinero.

Christian Abraham “N”, de 33 años de edad, junto con lo asegurado, fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quien determinará su situación jurídica.

No es la primera vez que “El Farrukito” tiene problemas con la ley, pues tiene con un ingreso al Sistema Penitenciario de la CDMX por el delito de robo en el año 2025; además, de acuerdo con la información obtenida, al parecer, forma parte de La Unión Tepito, que se dedica a los delitos de extorsión, cobro de piso y narcomenudeo que opera en la zona centro.

“Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un hombre en posesión de dosis de posible droga, identificado como posible integrante de un grupo delictivo generador de violencia, en calles de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc”, dio a conocer la institución este jueves 9 de octubre.

