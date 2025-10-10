María ha vivido cinco días de angustia y coraje. Su hija Andrea Jazmín Negrete Martínez y su nieto Liam Gabriel, de 8 meses, están desaparecidos luego de salir de su casa en Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), para ver a su expareja y papá del menor, quien de acuerdo con la señora, la violentaba.

“Sí, la conquistó, le dijo que él iba a cambiar, que ya no iba a hacer lo mismo y que no sé qué”, contó a Fuera Informativa Azteca (FIA), la mamá de Andrea Jazmín.

La joven de 35 años fue vista por última vez el 5 de octubre de 2025, en la colonia Santo Domingo, en una camioneta que su expareja le habría regalado, sin embargo, no volvieron.

La familia de Andrea Jazmín teme que estén en peligro , ya que la habría internado contra su voluntad en un hospital psiquiátrico “porque él tenía el derecho de ella y él podía hacer con ella lo que él que quería, lo que él quisiera, y dijo que era su esposa”.

Madre presentía que no era buena idea que su hija viera a su expareja

Andrea y Marco Antonio, su expareja, tuvieron cinco hijos, entre ellos el pequeño Liam, pero él recién nacido no tiene los apellidos de su padre, a quien señalan de no hacerse cargo de los gastos del pequeño.

La joven regresó a vivir con su mamá hace un año aproximadamente, cuando estaban embarazada, pues la vida a lado de él era de violencia.

El fin de semana le llamó Alondra, una de sus hijas de 16 años, quien supuestamente fue diagnosticada con anorexia, y estaba internada en un hospital psiquiátrico en Morelos.

La pequeña, según la versión de su papá, se quería salir del hospital y este le dijo que la sacaría de ahí, pero con la condición de que se fuera a vivir con él.

El domingo le estuvo hablando a su mamá para que le llevara algunas cosas que estaban en casa de Andrea Jazmín, pero de acuerdo con la señora María, presintió que no era bueno que viera a su expareja para llevarle las cosas de su hija de 16 años.

“Pero no sé como que yo traía un presentimiento de algo. Y entonces dije, “Ay, Andrea, no tienes ya ni por qué hablar con él”.

Él se quedaría de ver con Andrea y su bebé en el parque de Santa Úrsula Coapa,

"Él había citado en un lugar para hablar con este le de los de lo de los hijos y más de Alondra, que porque Alondra estaba muy mal.

“Y que hablaran de eso, o sea, más o menos le entendí que dijo que pues que regresaran por eso, ¿no? Por los problemas de sus de la niña y de de los niños que la necesitaban”.

Expareja de Andrea Jazmín fue denunciado por violencia

De acuerdo con la mamá de Andrea Jazmín, la expareja de su hija fue anunciado previamente por violencia contra ella en 2022, pero a decir de la madre, la joven lo habría perdonado y por eso se desistió del proceso en su contra.

“No, pues de hecho tiene unas actas, creo, este una denuncia en en contra de él. Tiene varias, creo, porque ya ella según la le habla bonito y le dice que ella va a cambiar, que todo esto y de hecho ya había estado antes anteriormente aquí conmigo igual por lo mismo y volvió a irse con él”, relató.

Andrea Jazmín salió de su casa el 5 de octubre pasado alrededor de las 8 de la mañana junto con su pequeño, a bordo de una camioneta que supuestamente la expareja le regaló a ella pero los documentos del vehículo no están a nombre de la joven.

Marco Antonio supuestamente internó a Andrea

El mismo día de la desaparición, Marco Antonio llamó a la mamá de Andrea Jazmín para decirle que ella “estaba en un centro psiquiátrico donde había estado su hija (Alondra) y que el bebé estaba con él”.

“El que el que te habías de internar tú, tú eres el loco, ella no tiene ninguna enfermedad, no tiene nada, le dije. ¿Por qué la llevaste? Y ya pues ya le le colgué”, contó la señora, quien dijo que terminó la llamada por el coraje que le generó escuchar eso.

Andrea Jazmín y Marco Antonio se conocieron en el trabajo pues él tiene una panadería y en su momento ella era su trabajadora.

Esta tarde los familiares de la joven acudieron a la casa de él para protestar y exigir la pronta aparición de Adela Jazmín y su bebé Liam Gabriel.

