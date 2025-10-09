VIDEO | Graban robo de autopartes en CDMX: sujeto arranca espejo y es detenido

El último robo que se le conoce lo cometió el 1 de octubre, al menos, de acuerdo con una cámara de seguridad que lo grabó arrancando el espejo de un automóvil estacionado en la alcaldía Iztacalco. Ahora, un presunto ladrón de autopartes en la Ciudad de México (CDMX) fue detenido.

Fue hace una semana cuando un hombre desprendió el espejo a un vehículo en la colonia Viaducto Piedad, pero policías de la Secretaría de Secretaría Ciudadana (SSC) lo detuvieron y el probable responsable acabó en el Ministerio Público.

Captan robo de espejo a automóvil en Iztacalco

El detenido fue identificado con dos nombres: Miguel “N” o Juan “N”, y tiene 24 años. Los policías lo detuvieron al presuntamente estar relacionado con un video difundido en redes sociales donde arranca el espejo retrovisor de un vehículo.

Usuarios en X señalan que se trata del mismo hombre que en otra ocasión fue retenido por vecinos de la colonia Roma Sur por robo y delinquía en el cruce de calle Marsella y Berlín, en la colonia Juárez.

El hombre fue grabado robando el espejo del automóvil cerca de las 02:12 de la madrugada del 1 de octubre pasado, de acuerdo con el registro de la grabación. Este hombre se acercó al carro, y tras cubrir el espejo con una prenda, se agacha para llevárselo.

Antes de desprenderlo de la unidad, el hombre voltea a los lados para cerciorarse que nadie lo vea, sin embargo, no se percató que una cámara lo estaba grabando.

Es Miguel "N" o Juan "N", (24). Cámara lo captó arrancando el espejo retrovisor de un vehículo en la colonia Viaducto Piedad, en Iztacalco. Estaría detrás de otros robos de autopartes en otras colonias de la misma alcaldía.

Detenido por robo de autopartes en CDMX tiene dos nombres

Además, los reportes policiales establecen que este sujeto posiblemente está relacionado con otros robos de autopartes en otras colonias de la misma alcaldía.

Oficiales de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvieron en posesión de un arma punzocortante en el cruce de las calles Juan Álvarez y Guillermo Larrazábal, en la colonia Campamento 2 Octubre, tras asaltar a un hombre de 35 años.

Un criminal que actuó con total impunidad



Pese a la presencia de cámaras de seguridad en un predio de la colonia Roma, CDMX, un sujeto fue visto robando el espejo de un automóvil.



Al escuchar un ruido, el dueño del vehículo salió para encarar al delincuente, sin embargo, no…

El afectado les informó que, momentos antes, mientras transitaba sobre la acera, un sujeto se acercó, lo amagó con un cuchillo y lo despojó de sus pertenencias, para después huir con rumbo al camellón de esa vialidad.

Los oficiales lo alcanzaron metros adelante y le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron un teléfono celular y dinero, que la víctima reconoció como de su propiedad.

El detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo de autopartes, en el presente año. De igual forma, al parecer, ha participado en al menos dos eventos similares registrados en las colonias Viaducto Piedad y Santa Anita, en la misma demarcación.