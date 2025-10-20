Se pone rápido y furioso pero termina tirando postes de luz en Escobedo, Nuevo León

Una supuesta competencia de arrancones entre conductores imprudentes en el municipio de Escobedo, Nuevo León, terminó con un fuerte accidente y cuantiosos daños materiales. Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Las Torres y Raúl Caballero, donde dos vehículos circulaban a alta velocidad antes de que uno de ellos perdiera el control.

¿Cómo fue el choque tras jugar arrancones en Escobedo?

En el video se observa como los autos se desplazaban a gran velocidad cuando el conductor de un vehículo negro se desvió hacia una zona de tierra. El automovilista intentó retomar la vía, perdió el control y se impactó violentamente contra un poste de luz, provocando la caída de tres estructuras metálicas.

El impacto no solo detuvo la marcha del vehículo, sino que además generó un corto circuito en los cables eléctricos, lo que puso en riesgo a los transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona.

Conductores compitiendo a altas velocidades en Escobedo provocan choque, derribo de 3 postes y corto circuito ⚡. https://t.co/kTuTF8C7jz pic.twitter.com/V9RdfisYup — INFO7MTY (@info7mty) October 20, 2025

El conductor involucrado en el choque en Escobedo fue identificado y no resultó lesionado

Autoridades municipales informaron que el conductor responsable fue identificado como Ángel Alejandro Solórzano Portales, quien, a pesar de la magnitud del accidente, no resultó lesionado. Sin embargo, su acción provocó importantes daños en la infraestructura pública.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió al sitio para iniciar las labores de reparación de los postes derribados y así evitar afectaciones mayores en el suministro eléctrico de las colonias cercanas.

Vecinos del sector reportaron apagones momentáneos provocados por el corto circuito, además de señalar que las carreras clandestinas son frecuentes en esa avenida, donde piden mayor presencia policial.

Autoridades investigan la presunta competencia ilegal en Escobedo

Las autoridades de tránsito investigan si efectivamente se trataba de una competencia ilegal, pues las grabaciones muestran a ambos autos acelerando de forma simultánea. De confirmarse, los involucrados podrían enfrentar sanciones por conducción temeraria y daños a bienes públicos, además de posibles cargos penales por poner en riesgo la vida de otros.

¿Qué pasa si tiras un poste de luz?

Derribar un poste de luz no solo implica daños materiales y cortes de energía, sino también un riesgo grave de electrocución y responsabilidad legal. Según el Código Penal Federal, causar daños a la infraestructura eléctrica puede ser sancionado con multas elevadas e incluso prisión, dependiendo de la magnitud del daño y de si hubo personas afectadas.

La CFE recomienda no acercarse a cables caídos, reportar de inmediato el incidente y esperar a que las cuadrillas especializadas realicen las reparaciones para evitar accidentes mayores.

