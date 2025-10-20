VIDEO: ¡Tensión en Chiapas! Explosión en complejo de Pemex provoca intensa movilización

Una fuerte explosión se registró hace unos momentos en una línea de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex), en las inmediaciones del Complejo Procesador de Gas “Cactus”, ubicado en el municipio de Reforma, Chiapas.

De acuerdo con los primeros informes, la detonación ocurrió presuntamente en una de las líneas nuevas del complejo, conocidas coloquialmente como “trampas”.

El siniestro provocó una intensa movilización de personal contra incendios de Pemex, así como de brigadistas de Protección Civil municipal y estatal, quienes acudieron rápidamente al sitio para controlar la emergencia.

Como medida preventiva, los trabajadores del complejo fueron desalojados de las áreas más cercanas al punto de la explosión, mientras se realizan labores de contención y evaluación de daños.

Autoridades evalúan daños tras la explosión en Reforma, Chiapas

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades municipales de Reforma, hasta el momento no se registran personas heridas ni pérdidas humanas derivadas del incidente. Sin embargo, se mantiene un operativo de seguridad en la zona para evitar riesgos adicionales y permitir que los técnicos de Pemex realicen una inspección detallada de las instalaciones afectadas.

El área permanece acordonada mientras se llevan a cabo las labores de enfriamiento y monitoreo de posibles fugas de gas. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano también fueron desplegados para reforzar el perímetro de seguridad y apoyar en las acciones de emergencia.

Se registró una explosión en la línea de gas de Pemex en el complejo procesador "Cactus", en Reforma.



Personal se moviliza para atender la emergencia en el área que fue desalojada; autoridades evalúan los daños. Preliminarmente, no hay personas heridas.

Circulan imágenes en redes sociales sobre explotador procesador de Gas “Cactus”

En redes sociales, usuarios compartieron fotografías y videos que muestran una columna de humo visible a varios kilómetros del complejo “Cactus”. Las autoridades han pedido a la población mantener la calma y evitar acercarse al área, mientras se confirma el origen exacto de la explosión y se determina el alcance de los daños materiales.

Reportan explosión en el COMPLEJO PROCESADOR DE GAS CACTUS 1, en Reforma, Chiapas. Ni el gerente de la factoría Eduardo Sánchez Noverola, ni Pemex han informado sobre los hechos que provocaron el incidente o si hay trabajadores lesionados.

Pemex no ha emitido, hasta el momento, un comunicado oficial sobre el incidente, pero se espera que en las próximas horas se den a conocer los resultados de las inspecciones técnicas y las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad de los trabajadores y de las comunidades cercanas.