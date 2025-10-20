Localizan sin vida a enfermero en Reynosa, Tamaulipas; contaba con ficha de desaparecido

Durante el fin de semana se reportó la localización sin vida de José Manuel de la Cruz Hernández, un joven enfermero que llevaba desaparecido desde el 16 de octubre en Reynosa, Tamaulipas.

Aunque la Fiscalía del Estado continúa con los análisis genéticos, familiares y colectivos de búsqueda confirmaron que se trataba del hombre de 27 años, quien fue reconocido gracias a sus tatuajes.

¿Cómo fue localizado el enfermero en Reynosa, Tamaulipas?

De acuerdo con medios locales, un grupo de niños se encontraba jugando cerca de un campo de fútbol en la colonia Francisco Villa, cuando descubrieron el cuerpo con huellas de violencia.

Ante el macabro hallazgo, la madre de uno de los menores dio a aviso a las autoridades, por lo que de inmediato iniciaron las diligencias correspondientes.

Más tarde, el colectivo “Lazos Unidos por Encontrarlos” informó que el cuerpo localizado corresponde al joven enfermero, manifestando su indignación ante la crisis que se vive en el país.

“Lamentablemente, el cuerpo encontrado el día de hoy, gracias al reporte de la madre de los menores, se logró localizar el cuerpo del C. José Manuel de la Cruz Hernández, mismo que había sido reportado como desaparecido desde el día 16 de octubre”.

Por su parte, familiares de José Manuel expresaron su dolor y agradecieron el apoyo recibido durante los días de búsqueda.

“Lo encontramos sin vida. Él no se merecía esto. Era un joven de bien, trabajador, que luchaba por ser un excelente enfermero. Te vamos a extrañar mucho, primo Manuel”, escribió una de sus familiares en redes sociales.

José Manuel regresaba a su casa cuando desapareció

La última vez que su familia tuvo contacto con José Manuel fue la tarde del 16 de octubre, cuando avisó que regresaba a casa, después de una jornada de trabajo.

Desde entonces, se emitió una ficha de desaparecido por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, sin que se tuvieran grandes avances.

En la ficha se detallaba que medía 1.85 metros de estatura, era de tez moreno claro, y tenía tatuajes visibles: un oso en el pecho y una cruz con el rostro de Jesucristo en el antebrazo izquierdo. También tenía un lunar en el pómulo izquierdo.

La Fiscalía indicó que se realizarán análisis genéticos y periciales para confirmar oficialmente la identidad del joven. Sin embargo, este caso se suma a una larga lista de desapariciones, donde en lugar de disminuir, los reportes de personas no localizadas parecen aumentar.

En medio de esta crisis, son los colectivos de búsqueda quienes, día y noche, tienen que recorrer fosas clandestinas para encontrar a sus seres queridos, mientras las autoridades solo pueden informan que los casos están bajo investigación.

