¡Terror en Hidalgo! Asesinan al alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena, afuera de su casa

El presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena, fue asesinado la noche de este lunes afuera de su domicilio, ubicado en la comunidad de La Estancia.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en una motocicleta abrieron fuego contra el alcalde, quien perdió la vida a consecuencia de las heridas.

El ataque ocurrió cerca del anochecer y provocó una inmediata movilización de elementos de seguridad municipal y estatal, quienes arribaron al lugar y acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Activan operativo para detener a responsables del crimen contra Miguel Bahena

Tras el atentado, fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en comunidades aledañas con el objetivo de ubicar y detener a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen.

Elementos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del ataque que acabó con la vida del edil.

#IMPORTANTE | La Secretaría de Seguridad de #Hidalgo confirma que fue asesinado el alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena.



El #crimen ocurrió afuera de su domicilio y los sujetos que le dispararon escaparon.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/DKFmMVrjZm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2025

Hasta el momento, el Gobierno del Estado de Hidalgo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el homicidio del alcalde. Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el avance de las investigaciones y las medidas de seguridad que se aplicarán en la región.

Partido Verde exige justicia por el asesinato del alcalde de Pisaflores, Hidalgo

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) condenó este lunes el asesinato de Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, quien era militante del partido.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional expresó su “más profunda consternación” y exigió justicia por lo que calificó como un “cobarde crimen”.

En el pronunciamiento, el Verde lamentó el homicidio del edil, a quien describió como “un amigo muy querido y comprometido con su comunidad”.

El partido manifestó su solidaridad con la familia, colaboradores y habitantes de Pisaflores ante lo que consideró un hecho que “hiere profundamente la vida democrática del país”.

Llamado a una investigación inmediata y castigo a los responsables

El Comité Ejecutivo Nacional del PVEM hizo un llamado “firme y urgente” a las autoridades para que emprendan una investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y detener a los responsables del asesinato de Bahena Solórzano.

“El crimen no puede quedar impune”, señala el comunicado, que subraya la necesidad de garantizar la seguridad de quienes ejercen funciones públicas en el país.