‘Aquí deberían gastar el dinero': Lazy Boy explota por falta de apoyo de autoridades tras inundaciones en Veracruz

Las lluvias torrenciales y las severas inundaciones del 9 y 10 de octubre provocaron una de las peores tragedias recientes en Veracruz. En solo 48 horas, la furia del agua arrasó con comunidades enteras, dejando 34 personas sin vida y 14 desaparecidas, mientras cientos de familias perdieron todo.

Según reportes oficiales, el número total de víctimas por las afectaciones en Veracruz, Puebla, Querétaro e Hidalgo ascendió a 76 personas, lo que desató una ola de indignación social por la falta de respuesta oportuna de las autoridades.

Lazy Boy explota y exige a las autoridades que atiendan a los damnificados

Entre las voces más duras que se levantaron estuvo la del peleador mexicano de artes marciales mixtas, Luis Ronaldo Rodríguez, mejor conocido como Lazy Boy, originario de Chiapas y criado en Veracruz, quien en medio de la desgracia se encuentra apoyando a los más necesitados; no obstante, al ser entrevistado no dudó en señalar directamente al gobierno por el abandono hacia los damnificados.

“Es horrible lo que está pasando. La verdad, qué poca madre que el gobierno esté ocultando lo que está pasando. Miren la situación en la que se encuentra la gente y pregúntenle a cualquiera que vive aquí si ha venido la Guardia Nacional o si ha salido el Ejército; no ha llegado ni su pu... madre”, reclamó molesto el peleador.

#Veracruz | "Lazy Boy" se suma a la voz de inconformidad de la población y exige a las autoridades que se haga presente con los damnificados.



"No ha venido ni su p%$( madre. Aquí es donde deberían estar gastando el dinero".@CHRIS_LARA_H y @roberto_ruizg en #LosRuizLara. pic.twitter.com/X2uCM9go12 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2025

“Aquí es donde deberían estar gastando el p... dinero. Aquí es donde deberían estar los fondos, para estas situaciones que están pasando”, añadió.

Un reclamo más: corren al director de Protección Civil

La molestia ciudadana no terminó ahí, pues en días recientes, en Poza Rica, un video viral mostró a vecinos enfrentando al director de Protección Civil municipal, Carlos Agustín Escudero Alarcón, quien fue corrido por habitantes mientras sacaban lodo de sus casas tras el desbordamiento del río Cazones.

"¡Manden a alguien que sepa, no a quien viene a tomarse la foto!”, gritó uno de los afectados, evidenciando el hartazgo social ante la falta de prevención y apoyo real.

"¿Tú crees que están en el Facebook a las dos de la mañana? Ellos se duermen a las ocho para despertar a las cinco a trabajar, qué hizo la gente que ya no despertó porque nadie hizo ruido”, agregó el ciudadano, detallando que la desgracia pudo evitarse si el gobierno hubiera actuado con tiempo.