VIDEO: Brutal atropellamiento masivo en festival de la India deja al menos 9 muertos

La celebración del festival de Ganesha en el distrito de Hassan, en el estado de Karnataka, India, se convirtió en tragedia este jueves por la noche, cuando un camión cisterna embistió a la multitud que participaba en una procesión en la aldea de Mosalehosahalli. El saldo hasta el momento es de nueve personas fallecidas y al menos 25 heridos, varios de ellos en estado crítico.

De acuerdo con la policía local, el accidente ocurrió entre las 8:00 y 8:45 p. m., justo cuando cientos de fieles se encontraban en la carretera nacional NH-373 acompañando la inmersión de la figura de Ganesha, ritual tradicional del festival.

Nueve muertos confirmados tras el atropello en Karnataka

El inspector general de policía, Boralingaiah, informó a medios locales que entre las víctimas se encuentran seis habitantes de la aldea y tres estudiantes de ingeniería que se habían sumado a la procesión.

El conductor del vehículo fue identificado como Bhuvenesh, residente de Katte Belaguli, en Holenarasipura. Por su parte, las autoridades confirmaron que también resultó herido y actualmente se encuentra en terapia intensiva. Además, se le realizaron pruebas de sangre para determinar si conducía bajo el efecto de alcohol o sustancias.

🇮🇳 | Al menos ocho muertos y más de 25 heridos tras el atropello de un camión contra los asistentes a la procesión de Ganesha en la aldea de Mosalehosahalli, India. pic.twitter.com/xO6I6S5EkO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 12, 2025

Algunos testigos aseguran que el chofer perdió el control del camión tras intentar esquivar a un ciclista, lo que provocó que se lanzara directamente contra la multitud.

Testigos señalan que la procesión estaba a punto de terminar

Vecinos de Mosalehosahalli relataron que el accidente ocurrió a solo cinco minutos de concluir la procesión. Asimismo, la policía había cerrado un carril de la carretera para permitir el paso seguro de los fieles, mientras que el otro permanecía habilitado al tráfico.

El impacto del camión fue tan repentino que decenas de personas no tuvieron oportunidad de reaccionar. Varias víctimas quedaron tendidas en el asfalto, mientras otras fueron trasladadas de emergencia a hospitales cercanos.

Familiares de las víctimas y líderes comunitarios pidieron justicia y aseguraron que la tragedia pudo haberse evitado con mayor coordinación entre la policía de tránsito y los organizadores de la procesión.