Hallan con vida a Marian Izaguirre en Michoacán; la tiktoker llevaba días desaparecida

La noche del sábado 6 de septiembre, se confirmó la localización con vida de la influencer Flor Marian Izaguirre Pineda, joven de 23 años que fue reportada como desaparecida desde el 1 de septiembre en Uruapan, Michoacán.

¿Cómo fue localizada la influencer Marian Izaguirre?

La Fiscalía del Estado informó mediante un comunicado que la tiktoker fue encontrada en un hotel de Morelia, donde llevaba varios días hospedada. En el lugar, también se halló el vehículo en el que salió de su casa, un Kia Río color rojo.

Tras dar con su paradero, paramédicos acudieron para brindarle atención y fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Las autoridades detallaron que continuarán con las indagatorias para esclarecer las circunstancias de su desaparición. Esto con el fin de saber si Marian estuvo en una situación de riesgo o si se trató de una salida voluntaria.

Marian Izaguirre habría salido de casa tras discutir con su familia en Uruapan

De acuerdo con la denuncia presentada el 2 de septiembre por su familia, un día antes Marian salió alrededor de las 18:00 horas de su domicilio, tras una fuerte discusión con su madre.

En su momento, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, declaró que la influencer salió del municipio por iniciativa propia, aunque no se descartaba que en su trayecto hacia la carretera libre de Pátzcuaro se hubiera encontrado con alguna situación de riesgo.

Mediante cámaras de seguridad se rastreaba el rumbo que tomó la joven, pero gracias a trabajos de investigación, se pudo saber que se encontraba en Morelia, a 109 kilómetros de donde fue vista por última vez.

Mujeres desaparecidas en Uruapan, Michoacán

Ese 1 de septiembre, Marian Izaguirre no fue la única mujer reportada como desaparecida en el municipio de Uruapan. Ese mismo día, Sherlyn Guadalupe Vázquez Mondragón, de 18 años, y su madre, Berenice Mondragón Flores, de 37, fueron vistas por última vez.

No obstante, tanto madre como hija continúan sin ser localizadas y sus fichas de búsqueda siguen activas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para dar con su paradero, mientras familiares y colectivos de búsqueda insisten en continuar la difusión de la Alerta Alba para dar con la pronta localización.