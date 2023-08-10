Autopsia revela de qué murió la niña de 11 años durante un asalto en Argentina; se desatan protestas

La muerte de Morena Domínguez, una niña de 11 años, provocó indignación y protestas en Argentina, luego de que se revelaran las causas de su deceso durante un asalto en la puerta de su escuela.

La agencia de noticias CNN tuvo acceso al informe de la policía sobre el caso de la menor, donde la autopsia reveló que murió a causa de “un desgarro en el hígado producto de un profundo golpe recibido”.

¿Qué le pasó a Morena Dominguez, niña de 11 años que murió en un asalto en Argentina?

Morena Domínguez se dirigía a la escuela en el Lanus, provincia de Buenos Aires, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta la asaltaron y antes de huir la golpearon y arrastraron dejándola tirada en el suelo.

El momento del asalto fue captado por una cámara de seguridad cuando los ladrones la interceptaron, le robaron sus cosas y la agredieron provocándole heridas mortales.

PROFUNDO DOLOR Y TRISTEZA



Murió una nena de 11 años después de un asalto violento en Lanús Oeste: iba a la escuela, motochorros la interceptaron, la golpearon y se descompensó pic.twitter.com/IOGeTTAjSg — Dani Lerer (@danilerer) August 9, 2023

Un auto que pasaba por el lugar, trató de bloquear a los delincuentes, mientras que otro hombre corrió detrás de ellos, sin embargo, lograron escapar en ese momento.

Un hombre que se percató de todo, trató de levantar a la niña de 11 años quien se encontraba prácticamente inconsciente, tirada en el suelo hasta que llegó una ambulancia que la trasladó a un hospital, donde más tarde murió.

Policía de Argentina detuvo a delincuentes que mataron a Morena Dominguez

Horas después, las autoridades detuvieron a los dos involucrados en la muerte de la menor, quienes fueron identificados como Darío Humberto Madariaga, de 25 años, alias lolo y Miguel Ángel Madariaga, de 28 años.

Ambos fueron imputados por cargos de "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento, debido a que la moto utilizada en el hecho tenía pedido de secuestro".

La muerte de la niña de 11 años desató una ola de protestas en Argentina, donde los vecinos enojados rodearon la comisaría donde estaban detenidos los sospechosos y arrojaron piedras a los agentes que se protegieron con escudos antidisturbios.