La Ciudad de México continúa con su programa intensivo de bacheo, una estrategia que busca mejorar la calidad del pavimento en las principales vialidades.

Esta semana, las obras se concentran en la emblemática Avenida Chapultepec, en el tramo comprendido entre avenida Balderas y la Glorieta de Insurgentes, en el corazón de la colonia Juárez.

Programa intensivo de bacheo: ¿en qué horarios se realizarán los trabajos?

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), las brigadas están trabajando en horario nocturno, de 22:00 a 05:00 horas, esto con el objetivo de reducir las afectaciones al tránsito diario.

Durante todo ese tiempo, los carriles derechos permanecen cerrados, mientras que los vehículos serán desviados a los carriles de extrema izquierda. Aunque las autoridades aseguran que las labores de reparación se realizan con la mayor eficiencia posible, los conductores han reportado asentamientos vehiculares moderados durante las horas de mayor circulación.

#MientrasDormías | Continúan los cortes a la circulación en las principales calles de la #CDMX debido al #reencarpetamiento.



Las brigadas de trabajo laboran sobre la avenida #Chapultepec, en la colonia Juárez, en la alcaldía #Cuauhtémoc.



Con información de @oscar_mendoza31 pic.twitter.com/mfyfj1FD2N — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 8, 2025

El gobierno capitalino tiene previsto rehabilitar cerca de diez kilómetros de pavimento, como parte del plan iniciado en agosto para extender la vida útil de las vialidades más transitadas. Conforme a la SOBSE, se están utilizando mezclas asfálticas de alta durabilidad, diseñadas para resistir mejor el desgaste por tráfico y condiciones climáticas.

Cortes viales por obras públicas en CDMX: Además de Avenida Chapultepec, se prevé que el programa de bacheo continúe en avenidas Insurgentes, Reforma y División del Norte durante las próximas semanas.

Recomendaciones para automovilistas ante cierres por bacheo en CDMX

Las autoridades de movilidad recomiendan lo siguiente:

Planifica tus trayectos con anticipación

Evita la zona durante la noche si no es indispensable

Sigue las indicaciones viales

Respeta la señalización colocada por el personal de obra.

Aunque los trabajos de bacheo generan molestias temporales, mejorarán la seguridad y fluidez vial a mediano plazo. La Secretaría de Obras y Servicios recuerda que el programa cubrirá más de 150 kilómetros de pavimento en lo que resta del año. La pregunta queda abierta: ¿podrá la ciudad equilibrar el ritmo de modernización con la movilidad diaria de millones de capitalinos?

