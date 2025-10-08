Tiktoker mexicano es detenido por grabar y publicar rostros de mujeres sin su consentimiento

El tiktoker mexicano conocido como “Señor X” fue detenido por autoridades en el estado de Chiapas y ahora enfrentará la justicia en ese estado, pero ¿qué se sabe del caso y por qué lo atraparon?

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, dio a conocer detalles sobre este caso al confirmar la detención del creador de contenido, Daniel Alonso “N”.

¿Qué hizo el tiktoker “Señor X” y por qué fue detenido?

Este hombre fue arrestado tras difundir un video en el que mostraba la llamada zona galáctica, un lugar en Chiapas donde se ejerce la prostitución de forma regulada.⁣

El creador de contenido habría grabado y publicado los rostros de mujeres y clientes sin su consentimiento, lo que se considera un delito.

¿Por qué fue detenido el tiktoker “Señor X” en Chiapas?

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, informó la captura de “una persona de manera dolosa y sin consentimiento de las personas, estaba exhibiendo videos de mujeres que trabajan en la zona de tolerancia”.

“Quiero informar pueblo de Chiapas, y en particular, a las familias de Tuxtla Gutiérrez, que fue detenido Daniel Alonso “N” como responsable del delito contra la privacidad sexual e integridad corporal de las personas”, dijo en una transmisión en Facebook.

El funcionario informó que este hombre se encuentra enfrentando la justicia y quedó a disposición de un juez para que responda ante tales acusaciones y se defina su situación jurídica.

¿Qué dice la ley sobre la violación a la intimidad sexual?

El Artículo 199 Octies, del Código Penal Federal, menciona que se comete el delito de violación a la intimidad sexual, cuando una persona divulga, comparte, distribuye o publica imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización.

Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización. Estas conductas se sancionarán con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esta última actualmente es de 113.14 pesos, por lo que la multa será de 56 mil 570 pesos a 113 mil 140 pesos.

