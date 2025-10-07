Cae miembro de “Los Chapitos” en Sinaloa; tenía una camioneta falsa del Ejército y 42 explosivos

En un contundente golpe a la estructura paramilitar de “Los Chapitos”, fuerzas federales capturaron en Sinaloa a Filiberto “N”, presunto integrante de esta facción del Cártel de Sinaloa, y aseguraron un arsenal de guerra que incluía una camioneta con blindaje artesanal clonada como vehículo del Ejército Mexicano y 42 artefactos explosivos improvisados.

El operativo, realizado en la zona de Jesús María y Carboneras, un conocido bastión de los hijos de “El Chapo”, también resultó en el decomiso de armas largas, miles de municiones, droga y equipo táctico.

Operativo contra miembro de “Los Chapitos” al norte de Culiacán

De acuerdo con el comunicado oficial, la captura y los aseguramientos fueron el resultado de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, incluyendo a la Marina, el Ejército (Defensa), la Guardia Nacional y la FGR. Durante recorridos de vigilancia en la zona serrana al norte de Culiacán, las fuerzas federales realizaron los hallazgos en dos eventos distintos pero relacionados.

La magnitud de lo asegurado demuestra la capacidad de fuego de esta célula criminal. El arsenal incluía:



Vehículos Blindados: Cuatro camionetas con blindaje artesanal, conocidas como “monstruos”. Una de ellas era una unidad apócrifa pintada y equipada para simular ser un vehículo oficial del Ejército.

Cuatro camionetas con blindaje artesanal, conocidas como “monstruos”. Una de ellas era una pintada y equipada para simular ser un vehículo oficial del Ejército. Explosivos: 42 artefactos explosivos improvisados (IEDs) , armamento de tipo insurgente.

, armamento de tipo insurgente. Poder de Fuego: Tres armas largas, 1,770 cartuchos de diversos calibres y 37 cargadores.

Tres armas largas, de diversos calibres y 37 cargadores. Equipo Táctico: Seis chalecos con placas balísticas, cuatro cascos y ropa táctica.

Seis chalecos con placas balísticas, cuatro cascos y ropa táctica. Droga: Un paquete con marihuana y otro con cocaína.

#Sinaloa | Capturaron a Filiberto, un presunto integrante de #LosChapitos, a quien le aseguraron cuatro camionetas con blindaje artesanal, entre las que estaba una unidad falsa del Ejército Mexicano



El detenido estaba en inmediaciones de los poblados Jesús María y Carboneras.… pic.twitter.com/tv1KAg6EmX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2025

La operación se llevó a cabo en una zona de alto valor simbólico y estratégico para el Cártel de Sinaloa. La región de Jesús María es ampliamente conocida por ser un refugio y centro de operaciones de la facción de “Los Chapitos”, y ha sido el escenario de importantes operativos federales en el pasado, incluyendo los relacionados con la captura de Ovidio Guzmán.

El hallazgo de este arsenal en su principal bastión podría representar un golpe importante a la capacidad operativa de su célula. Tras la detención, Filiberto “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, junto con todo el arsenal, para que se determine su situación jurídica.