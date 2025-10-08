EN VIVO: El semáforo del Metro CDMX; ¿Qué líneas tienen retrasos hoy, 8 de octubre? Marcha de seguridad en 5 líneas

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presentamos el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este miércoles 8 de octubre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y actualmente ofrece servicio únicamente de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio emergente de autobuses RTP, habilitado como alternativa para los usuarios.