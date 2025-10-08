EN VIVO: El semáforo del Metro CDMX; ¿Qué líneas tienen retrasos hoy, 8 de octubre? Marcha de seguridad en 5 líneas
¡Ya vamos en la mitad de semana! Para que llegues a tiempo a tu destino en la CDMX, consulta con nosotros los retrasos en la red del Metro y toma previsiones.
En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presentamos el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este miércoles 8 de octubre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y actualmente ofrece servicio únicamente de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio emergente de autobuses RTP, habilitado como alternativa para los usuarios.
Metro CDMX EN VIVO
¡Llueve en la CDMX! Toma previsiones si vas en el Metro
El STC informó que, debido a la lluvia que cae esta mañana, implementa la marcha de seguridad, por lo que los trenes circularán a una menor velocidad. Esto aplica en las líneas:
Línea 2: Tasqueña a Cuatro Caminos.
Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi.
Línea 9: Pantitlán a Tacubaya.
Línea 12: Mixcoac a Tláhuac.
Línea B: Ciudad Azteca a Buenavista.
#AvisoMetro Por presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se aplica marcha de seguridad en las Líneas 2, 8, 9, 12 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. La seguridad de tu trayecto es lo más importante. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 8, 2025
¿Qué pasa en Línea 8?
Usuarios de la Línea 8, que comprende de Constitución de 1917 a Garibaldi, reportan que los trenes se detienen por hasta 3 minutos en cada estación.
Se sigue deteniendo 3 minutos en cada estación #L8 estación Apatlaco por qué en hora pico empiezan a circular lento? @ContraloriaCDMX revisión de procesos se ve que van entrando choferes van igual 6 en cabinas ? No deberían ya estar asignados a sus trenes antes de la hora pico?— Arq. Saban Martz (@SabanMartz) October 8, 2025
Retrasos en Línea A
Usuarios señalan que hay retrasos en ele avance de trenes en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz. Piden fluidez en el servicio.
Línea A con algo de retraso así como @AdrianRubalcava , denle fluidez al servicio.— El Mexa 🇲🇽 (@007Mexxxa) October 8, 2025