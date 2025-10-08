Detenida por homicidio de colaboradores de Clara Brugada suma nueva acusación

Norma Angélica “N”, una de las 13 personas detenidas por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, enfrenta un nuevo proceso en su contra.

El asesinato de los colaboradores de la Jefa de Gobierno ocurrió el 20 de mayo de 2025, pero la captura de esta mujer fue informada el 20 de agosto pasado, al ser investigada primero por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Una mañana trágica en #CDMX 🚨



Ximena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, asesor de la jefa de Gobierno, fueron asesinados a balazos en Calzada de Tlalpan. @isidrocorro con la información en #HechosMeridiano. pic.twitter.com/4nqMDbnHKw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 20, 2025

Giran nueva aprehensión contra presunta implicada

Ahora un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra Norma Angélica “N”, por asociación delictuosa. Su defensa solicitó duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica. Será mañana, 8 de octubre, cuando se determine si es o no vinculada a proceso.

La mujer ya enfrentaba un proceso por narcomenudeo y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de ser detenida en agosto pasado.

Clara Brugada informó que la madrugada del miércoles 20 de agosto de 2025 fueron detenidas 13 personas, entre ellas tres que participaron de manera directa en el crimen.

“Informo a la ciudadanía que, durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo, se detuvieron a 13 personas; entre ellas, tres personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento”, señaló la Jefa de Gobierno.

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

El crimen ocurrió a la altura de la calle Napoleón, con dirección al Centro Histórico, muy cerca de la estación Xola de la Línea 2 del Metro de la CDMX. Los hechos quedaron grabados y el video del momento de la ejecución fue revelado y difundido en redes sociales.

En conferencia de prensa, en Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la CDMX; Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), dieron detalles al respecto de la investigación tras este crimen.

La detención de las 13 personas se ejecutó tras labores de inteligencia, logrando así identificar a personas directamente relacionadas con los hechos, así como las rutas de escape y zona de movilidad fuera de la ciudad.

Luego de la agresión, los responsables se concentraron en la colonia Barrio La Asunción de la alcaldía Iztacalco, donde abordaron una camioneta gris y huyeron con dirección al municipio de Ecatepec, Estado de México. Tras ello se ejecutaron 11 cateos y operativos, seis de ellos en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco y cinco en los municipios de Otumba y Coacalco. Los detenidos son:



Javier “N” Arlette “N” Jesús “N” Nery “N” Joshua “N” Abraham “N” Francisco “N” Norma “N” Eduardo “N” Fanny “N” David “N” Arturo “N” Sandra “N”

De los detenidos, Jesús “N”, Arlette “N” y Nery “N”, fueron acusados por homicidio y asociación delictuosa e identificados como quienes presuntamente participaron de forma directa en la coordinación logística del doble crimen.

El resto son investigados por su posible participación en la vigilancia de las víctimas, el uso y ocultamiento de vehículos, así como la facilitación de celulares, entre otras acciones para consumar el asesinato.