¡Sal con tiempo! Habrá 11 concentraciones en la capital hoy: Checa las marchas CDMX este 7 de octubre

En la Alcaldía Cuauhtémoc se desarrollarán los tres desplazamientos registrados. A las 09:00 horas, el Colectivo “La Comuna 4:20" iniciará la “Segunda caminata Préndete y Camina 4:20". Partirán del Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos con el Senado de la República como meta. El objetivo de su protesta es demandar la creación de una ley que asegure el acceso libre y universal al cannabis, el derecho al autocultivo, el respeto a todos los usos de la planta y poner fin al acoso hacia sus usuarios.

Media hora más tarde, a las 09:30 horas, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” marchará desde el Monumento a la Revolución con rumbo al Zócalo capitalino. Esta movilización, nombrada “¡Florecerás de nuevo y será en libertad!”, tiene como propósito exigir el cese inmediato del conflicto bélico en Palestina.

Posteriormente, a las 16:00 horas, la Coordinación General de Solidaridad con Palestina se manifestará saliendo del Hemiciclo a Juárez con destino a la Embajada de los Estados Unidos. Esta protesta se da en el marco de la “Jornada Nacional de Solidaridad con Palestina” y es un rechazo a la detención arbitraria de los activistas que son parte de la “Flotilla Global Sumud”.

Además de las manifestaciones, también se tiene registrada una rodada ciclista nocturna. A las 20:30 horas, el grupo “Cletos Nocturnos” partirá del Búnker Cletero, situado en la calle de Pilares y Pestalozzi en la Colonia Del Valle Centro, dentro de la Alcaldía Benito Juárez.

Su recorrido finalizará en el Museo Soumaya, ubicado en el Bulevar Miguel de Cervantes Saavedra, en la Colonia Granada, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Es recomendable consultar la información completa proporcionada por la SSCCDMX para evitar cualquier contratiempo en tus traslados.