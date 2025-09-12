No todos podrán festejar: Estos son los municipios que cancelaron fiestas patrias por la violencia

Desafortunadamente, no todos los rincones del país podrán disfrutar de los festejos patrios con motivo de la Independencia de México, pues el H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, ha anunciado de manera oficial la cancelación de la ceremonia. La decisión, calificada como “difícil” por las autoridades, se toma debido a la falta de condiciones de seguridad en el municipio para llevar a cabo festividades masivas. Esto, en el marco de la guerra interna de Los Chapitos y Los Mayitos.

#Sinaloa, un estado que se volvió hogar de #narcotraficantes...



Capos como Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada habitaron en este sitio por décadas.



Sin embargo, en el último año ha vivido una de las guerras más sangrientas orquestadas por estas organizaciones… pic.twitter.com/gghptlmkDg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2025

Ayuntamiento de San Ignacio en Sinaloa cancela grito de Independencia por la violencia

En un comunicado oficial, el Ayuntamiento informó a todas las familias de San Ignacio que, tras un “análisis cuidadoso y pensando siempre en el bienestar de nuestra gente”, se tomó la determinación de suspender los eventos patrios. El documento subraya que, aunque se trata de una “tradición muy querida”, actualmente “no existen las condiciones adecuadas para llevarlas a cabo con la alegría, tranquilidad y seguridad que todos merecemos”.

La decisión resalta la prioridad del gobierno local de “cuidar de cada uno de ustedes”, reforzando su compromiso de “seguir trabajando por un municipio donde las familias vivan en paz y con confianza”.

El comunicado terminó con una invitación a los ciudadanos a “mantengamos viva la esencia de nuestras fiestas patrias” desde los hogares, recordando los valores de libertad y unidad que identifican a los mexicanos. Esta medida refleja la grave situación de inseguridad que enfrenta la región, obligando a las autoridades a sacrificar las celebraciones tradicionales con tal de salvaguardar a sus habitantes.

#IMPORTANTE | Cancelan la ceremonia del grito de Independencia y el desfile cívico del 16 de septiembre en San Ignacio, #Sinaloa, por motivos de seguridad.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/srQzxejct5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2025

La violencia cancela festejos patrios en Cerro Azul, Veracruz

San Ignacio en Sinaloa no será el único lugar donde se cancelaron los festejos a causa de la violencia, pues el municipio de Cerro Azul, Veracruz, ubicado en la zona norte del estado, ha anunciado la suspensión de todos los eventos masivos para conmemorar el Día de la Independencia.

Debido a los recientes hechos de inseguridad que se han registrado en la zona, funcionarios de distintas áreas del ayuntamiento se reunieron con directores de planteles educativos. De este encuentro surgió el acuerdo de suspender los desfiles y actos cívicos programados para el 15 y 16 de septiembre.

