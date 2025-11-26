Retrasos e incidencias en el Metro CDMX hoy 26 de noviembre: Día dos de caos en Línea B
En este minuto a minuto y EN VIVO de FIA te detallamos las incidencias, los retrasos y el estado en las líneas del Metro de la Ciudad de México.
En esta cobertura de Fuerza Informativa Azteca, te detallamos los pormenores de lo que pasa hoy en el Metro de la Ciudad de México. Aquí encontrarás el minuto a minuto de las actualizaciones sobre tiempos de espera, retrasos, cierres, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Recuerda que el horario de servicio hoy miércoles 26 de noviembre de 2025 es de 5:00 a 24:00 horas, según el STC. La Línea 1 opera con normalidad: tramo activo Pantitlán–Pino Suárez.
Desalojo de tren en Flores Magón
Usuarios del Metro de la Ciudad de México revelan que: "desalojo de tren en Flores Magón", por otro lado, otros insisten en el lento avence de la Línea B: "muevanlas en la línea B, culeros, llevan 20 minutos disque agilizando el avance de trenes"
muevanlas en la línea B, culeros, llevan 20 minutos disque agilizando el avance de trenes
Sigue el caos en Línea B
Usuarios del Metro CDMX se cuetionan: "ahora que pasa en la linea B?... porque tan lenta y porque nunca bajan a la gente cuando llega el tren a la terminal cd azteca así como en las demas líneas!?... yo no veo a los oficiales haciendo su trabajo",
ahora que pasa en la linea B?... porque tan lenta y porque nunca bajan a la gente cuando llega el tren a la terminal cd azteca así como en las demas líneas!?... yo no veo a los oficiales haciendo su trabajo
Elevada afluencia en Línea 8
¿Qué pasa en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una elevada afluencia en estaciones de la Línea 8, que va de metro Garibaldi a metro Constitución de 1917.
Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea 8, se agiliza el avance de los trenes. Permite el libre cierre de puertas y dejar que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad.
Detenciones en Línea 8: Esperas de más de 15 minutos
¿Qué pasa en Línea 8? Usuarios del Metro CDMX se cuestionan: "Que sucede por amor de Dios, avisen o informen pero la Línea 8 detenida!. Esperando tren en Constitución ya 15 minutos y el andén al full".
Que sucede por amor de Dios, avisen o informen pero la Línea 8 detenida!. Esperando tren en Constitución ya 15 minutos y el andén al full
Revisión de tren en Línea B
¿Qué pasa en Línea B? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre la revisión de un tren de la Línea B.
Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea B, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar.
Inicio de operaciones del Metro HOY miércoles 26 de noviembre de 2025
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que las 12 líneas iniciaron su servicio con normalidad, sin reportes mayores en los primeros minutos de operación. Se espera mayor afluencia conforme avanza la hora pico matutina.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 12° C