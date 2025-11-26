Retrasos e incidencias en el Metro CDMX hoy 26 de noviembre: Día dos de caos en Línea B

En esta cobertura de Fuerza Informativa Azteca, te detallamos los pormenores de lo que pasa hoy en el Metro de la Ciudad de México. Aquí encontrarás el minuto a minuto de las actualizaciones sobre tiempos de espera, retrasos, cierres, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda que el horario de servicio hoy miércoles 26 de noviembre de 2025 es de 5:00 a 24:00 horas, según el STC. La Línea 1 opera con normalidad: tramo activo Pantitlán–Pino Suárez.