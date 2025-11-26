¡Susto en la CDMX! Se vuelca camioneta con zanahorias en calles de la Miguel Hidalgo; conductor pierde el control | Mientras Dormía

¡Accidente en la CDMX! En las primeras horas de este 26 de noviembre 2025, mientras usted dormía, se registró la volcadora de una camioneta cargada con más de tres toneladas de zanahorias en una curva de la Av. Observatorio; la circulación se vio afectada.

Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Arquitecto Luis Ruiz, en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Volcadura de camioneta de zanahorias en la CDMX no deja personas heridas

Según los primeros informes, el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad, por lo que tomó la curva demasiado rápido, ocasionando que el peso del cargamento terminara por desestabilizar la unidad.

La camioneta de zanahorias quedó recostada sobre uno de los costados, dejando caer parte de la mercancía sobre el pavimento. Afortunadamente el incidente no dejó personas lesionadas.

El incidente generó la movilización de los servicios de emergencia, además de provocar afectaciones al tránsito de la zona.

#MientrasDormía ¡Derrame de zanahorias en CDMX! 🥕



Una camioneta de protagonizó un accidente en la colonia #Tacubaya, @AlcaldiaMHmx, al volcarse en una curva de la Avenida Observatorio.



La unidad, que transportaba más de tres toneladas de zanahorias, quedó recostada sobre su… pic.twitter.com/wytMcza1yn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 26, 2025

Elementos de la policía tardaron más de 40 minutos en remover el accidente

Tras la volcadura del camión de zanahorias, elementos de la policía de la Ciudad de México acudieron al sitio y procedieron a abanderar el perímetro para prevenir otros accidentes viales.

Por más de cuarenta minutos, elementos de seguridad realizaron los trabajos necesarios para reincorporar la unidad y retirar el cargamento; tomaron casi una hora debido al peso de la mercancía y a la posición en la que quedó la unidad.

Finalmente, una vez asegurada el área y completadas las labores de limpieza, la vialidad fue restablecida y el tránsito recuperó su flujo habitual.

¿En dónde ocurrió la volcadura del camión de zanahorias en CDMX?

La volcadura de la camioneta ocurrió a la altura de la calle Arquitecto Luis Ruíz, en la colonia Tacubaya, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.