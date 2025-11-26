Tráfico en CDMX HOY: ¡Alerta vial! Afectaciones por marchas, manifestaciones y bloqueos
Caos vial en CDMX: Calles cerradas por bloqueos, marchas y manifestaciones provocan severo tráfico en varias zonas de la capital HOY 26 de noviembre.
Si hoy 26 de noviembre necesitas moverte por la CDMX, toma precauciones: desde temprano se reporta caos vial por bloqueos, marchas y manifestaciones que están cerrando carriles completos en avenidas clave. El tráfico ya muestra retrasos en zonas como Reforma, Insurgentes y los accesos al Centro Histórico. Las autoridades recomiendan anticipar traslados, porque a lo largo del día podrían activarse más cierres viales conforme avancen los distintos contingentes.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿MÁS MARCHAS? AGRICULTORES Y GANADEROS RECHAZAN NUEVA LEY DE AGUAS Y ADVIERTEN ES UNA "ESTOCADA" AL SECTOR
Estas manifestaciones de hoy también podrían afectar rutas de transporte público, por lo que tránsito y SSC ya desplegaron personal para desviar autos y orientar a los conductores hacia vías alternas.
Los bloqueos pueden levantarse o reactivarse sin aviso, así que mantenerte informado será clave para evitar atrasos.
Se extiende bloqueo en Bucareli; ¿a qué zonas?
La zona cercana a la Secretaría de Gobernación continúa afectada por la presencia de manifestantes y ya registra un bloqueo más amplio. Además del cierre en Bucareli desde avenida Morelos, ahora también fue interrumpida la circulación en General Prim, a la altura de Abraham González.
Este nuevo punto complica aún más el paso en la colonia Juárez y provoca desvíos constantes para automovilistas y transporte público.
Las autoridades recomiendan anticipar trayectos y evitar el área mientras se mantiene la protesta.
Como rutas alternas se sugieren avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma, Balderas y Donato Guerra, donde el flujo vehicular avanza con mayor regularidad.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de calle General Prim a la altura de Abraham González, así como de Bucareli a partir de Av. Morelos, por manifestantes en inmediaciones de SEGOB, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Insurgentes, Av. Paseo de la Reforma, Balderas y…
#ProhibidoProhibir | Morena y aliados castigarán hasta 8 años de cárcel por fumar vapeador
La nueva legislación establece sanciones que van de 1 a 8 años de cárcel para quien adquiera estos dispositivos.
La oposición critica que la prohibición total solo beneficia al crimen…
🚧Los riesgos por las vialidades en mal estado
Un motociclista murió al ser atropellado por un tráiler al derrapar en la autopista México - Pachuca. La circulación se encuentra afectada de #Ecatepec hacia la CDMX.
📹: @isidrocorro pic.twitter.com/EdoOW0jb9C
Cierran la circulación en en Bucareli
La circulación está cerrada en Bucareli desde Avenida Morelos debido a un grupo de manifestantes que se mantiene en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en la alcaldía Cuauhtémoc; el paso vehicular fue suspendido y el tráfico comienza a cargarse en las calles cercanas.
Para evitar atrasos, se sugiere tomar Paseo de la Reforma, Insurgentes o Balderas, que permiten rodear la zona y continuar el trayecto sin las afectaciones que mantiene el bloqueo en Bucareli.
Reportan bloqueo en Eje 4 Sur; ¿a qué altura?
Se registra un bloqueo en Eje 4 Sur Napoleón y la calle Miguel Ángel, en la alcaldía Benito Juárez, debido a la presencia de manifestantes. La circulación está detenida en la zona, por lo que los automovilistas pueden encontrar retrasos importantes si necesitan pasar por esa vialidad.
Para evitar quedar atrapados en el tráfico, las autoridades recomiendan usar Calzada de Tlalpan, Avenida Presidente Plutarco Elías Calles o Viaducto como alternativas viales, ya que permiten rodear el punto del bloqueo y avanzar con mayor fluidez mientras continúa la manifestación.
Sin afectaciones por marchas y bloqueos
En varias calles de la Ciudad de México se observa un buen avance en la circulación. En Avenida Álvaro Obregón, el tránsito fluye sin complicaciones entre Avenida Cuauhtémoc y Avenida Insurgentes.
En James Sullivan, también hay buena movilidad entre Manuel María Contreras y Avenida Insurgentes, permitiendo un desplazamiento ágil.
Por último, en Liverpool, la circulación se mantiene constante desde Avenida Insurgentes hasta Chapultepec.
Estas condiciones reflejan que, en estas zonas, el tránsito avanza de manera fluida y sin congestionamientos.
¡Tómalo en cuenta! Así están programadas las marchas de HOY
Si necesitas moverte por la ciudad, toma en cuenta estas concentraciones y posibles bloqueos. A continuación encontrarás una lista detallada, explicada de forma sencilla para que puedas anticipar tu trayecto y evitar retrasos.
*5 de Febrero y Vicente Villada, Gustavo A. Madero (16:00 horas)
Por la tarde se prevé la llegada de un grupo de manifestantes en esta zona cercana a escuelas y viviendas. Es posible que se cierre parte de la calle, por lo que conviene tomar rutas alternas antes de la hora programada.
*Av. Insurgentes Sur y Camino Fuentes Brotantes, Tlalpan (14:00 horas)
En este punto podría formarse un bloqueo parcial debido al arribo de manifestantes. Insurgentes es una vía muy transitada, así que el tráfico podría avanzar con lentitud en dirección a la zona sur.
*Av. Presidente Masaryk 582, Polanco (12:00 horas)
Al mediodía se espera la llegada de un grupo a esta zona comercial. Aunque no siempre se bloquea toda la vialidad, pueden registrarse cierres momentáneos que afecten el acceso a tiendas y oficinas.
*Emilio Donde y Enrico Martínez, Centro (10:30 horas)
Esta concentración puede generar complicaciones en calles estrechas y con alto flujo peatonal. Si transitas hacia Balderas o Bucareli, considera anticipar tiempo extra.
*Av. Reforma 100, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa (10:30 horas)
En esta área se prevé la llegada de manifestantes por la mañana. El tráfico local puede verse afectado, especialmente en direcciones que conectan con vías principales.
*Jaime Nunó 205, Zona Escolar GAM (09:00 horas)
Desde temprano habrá presencia de manifestantes. Es una zona con actividad escolar, por lo que el tránsito podría ser más lento de lo habitual.
*H. Congreso de la Unión y Candelaria, Venustiano Carranza (09:00 horas)
La presencia de grupos en esta zona suele generar cierres al paso vehicular. Se recomienda evitar la ruta si vas hacia el centro o hacia el oriente.
*Marcha del Ángel al Hemiciclo a Juárez (16:00 horas)
Por la tarde partirá una marcha desde el Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo. Este recorrido afecta Reforma, Avenida Juárez y zonas del Centro Histórico.
Se aplica modo reversible en Circuito Interior
¡No lo olvides! El modo reversible del Circuito Interior ayuda a que el tráfico fluya mejor en las horas más pesadas; por la mañana, de 06:30 a 09:00 hrs, el carril va de La Raza hacia Leibnitz para agilizar la salida hacia el poniente.
Por la tarde, de 17:00 a 18:00 horas, el sentido cambia y opera de Marina Nacional a La Raza, para facilitar el regreso hacia el norte. Este ajuste permite aumentar la capacidad vial justo cuando más autos circulan.
#MientrasDormía ¡Derrame de zanahorias en CDMX! 🥕
Una camioneta de protagonizó un accidente en la colonia #Tacubaya, @AlcaldiaMHmx, al volcarse en una curva de la Avenida Observatorio.
La unidad, que transportaba más de tres toneladas de zanahorias, quedó recostada sobre su…
Fuego en la San Miguel Chapultepec, CDMX 🔥
El Cuerpo de @Bomberos_CDMX tuvo que movilizarse rápidamente para atender un incendio registrado en una mufa eléctrica, ubicada en la calle 13 de Septiembre, en la colonia San Miguel Chapultepec.
Vecinos alertaron a las autoridades…
¡Toma en cuenta este dato antes de salir!
¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este miércoles 26 de noviembre, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:
🌞¡Buen día!
El #HoyNoCircula de este miércoles 26 de noviembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎.
