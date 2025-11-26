Tráfico en CDMX HOY: ¡Alerta vial! Afectaciones por marchas, manifestaciones y bloqueos

Si necesitas moverte por la ciudad, toma en cuenta estas concentraciones y posibles bloqueos. A continuación encontrarás una lista detallada, explicada de forma sencilla para que puedas anticipar tu trayecto y evitar retrasos.

*5 de Febrero y Vicente Villada, Gustavo A. Madero (16:00 horas)

Por la tarde se prevé la llegada de un grupo de manifestantes en esta zona cercana a escuelas y viviendas. Es posible que se cierre parte de la calle, por lo que conviene tomar rutas alternas antes de la hora programada.

*Av. Insurgentes Sur y Camino Fuentes Brotantes, Tlalpan (14:00 horas)

En este punto podría formarse un bloqueo parcial debido al arribo de manifestantes. Insurgentes es una vía muy transitada, así que el tráfico podría avanzar con lentitud en dirección a la zona sur.

*Av. Presidente Masaryk 582, Polanco (12:00 horas)

Al mediodía se espera la llegada de un grupo a esta zona comercial. Aunque no siempre se bloquea toda la vialidad, pueden registrarse cierres momentáneos que afecten el acceso a tiendas y oficinas.

*Emilio Donde y Enrico Martínez, Centro (10:30 horas)

Esta concentración puede generar complicaciones en calles estrechas y con alto flujo peatonal. Si transitas hacia Balderas o Bucareli, considera anticipar tiempo extra.

*Av. Reforma 100, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa (10:30 horas)

En esta área se prevé la llegada de manifestantes por la mañana. El tráfico local puede verse afectado, especialmente en direcciones que conectan con vías principales.

*Jaime Nunó 205, Zona Escolar GAM (09:00 horas)

Desde temprano habrá presencia de manifestantes. Es una zona con actividad escolar, por lo que el tránsito podría ser más lento de lo habitual.

*H. Congreso de la Unión y Candelaria, Venustiano Carranza (09:00 horas)

La presencia de grupos en esta zona suele generar cierres al paso vehicular. Se recomienda evitar la ruta si vas hacia el centro o hacia el oriente.

*Marcha del Ángel al Hemiciclo a Juárez (16:00 horas)

Por la tarde partirá una marcha desde el Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo. Este recorrido afecta Reforma, Avenida Juárez y zonas del Centro Histórico.