Revelan las fechas de pago de la Beca Rita Cetina para octubre 2025

¡Atención, beneficiarios! La Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pago de la Beca Rita Cetina para el mes de octubre 2025; te compartimos las fechas clave y cómo verificar si ya te pagaron.

El programa social ofrece un apoyo de mil 900 pesos, y en caso donde hay más de dos hijos en secundaria, se otorgan 700 pesos adicionales por cada alumno.

Calendario oficial de pagos para la Beca Rita Cetina en octubre 2025

¡Marcha la fecha en el calendario! El pago se realiza según la inicial del primer apellido del titular de la tarjeta, por lo que la entrega del apoyo económico será del 6 al 17 de octubre 2025. Conoce las fechas de pago.



A,B - Lunes 6 de octubre

C - Martes 7 de octubre

D, E, F - Miércoles 8 de octubre

G - Jueves 9 de octubre

H, I, J, K, L - Viernes 10 de octubre

M - Lunes 13 de octubre

N, Ñ, O. P, Q - Martes 14 de octubre

R - Miércoles 15 de octubre

S - Jueves 16 de octubre

T, U, V, W, X, Y, Z - Viernes 17 de octubre

La Beca Rita Cetina forma parte de los Programas para el Bienestar en apoyo de las y los estudiantes y sus familias.

📅 ¡A partir de hoy y hasta el 17 de octubre se realizará el pago de la #BecaRitaCetina! 🎉



💳✅ Recibirán sus recursos las familias que ya cuentan con la tarjeta del @bbienestarmx en el día correspondiente a la letra inicial del primer apellido de la persona titular. pic.twitter.com/E53ZT2430s — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 6, 2025

¿Cómo consultar si ya recibiste el pago de la Beca Rita Cetina?

¡Atención! El apoyo económico de la Beca Rita Cetina se realizará a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, pero ¿cómo veritficar si me llegó el pago de octubre 2025? Estos son los pasos a seguir.



Ingresa a la página del Buscador de Estatus .

. Colca el CURP de tus hijos.

Selecciona “Bancarización"; ahí estará toda la información de pago .

. Elige el periodo que desees consultar.

Se mostrará el Pago a Consultar. El comprobante tiene la forma de pago, situación actual del pago, fecha de depósitos y periodos.

La consulta también puede realizarse por medio de los cajeros del Bienesta o en la aplicación móvil. Recuerda que el apoyo está únicamente dirigido a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas del país.