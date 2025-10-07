¡ÚLTIMA HORA! Policía Cibernética identifica a 2 por difundir falsas amenazas de bomba en facultades de la UNAM

La Policía Cibernética identificó a 2 de los responsables de difundir falsas amenazas de bomba en facultades y escuelas de la UNAM, a través de medios digitales. La universidad los ha citado a declarar para proceder conforme a derecho.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha anunciado que las investigaciones recientes han dado sus primeros frutos: al menos dos personas han sido identificadas como las probables responsables de la difusión de falsas amenazas de bomba dirigidas a distintas instalaciones universitarias.

Amenazas de bomba y desalojos perturban regreso a clases



El retorno a las aulas en la #UNAM se vio afectado por el miedo. Se emitieron amenazas de bomba en la Facultad de Contaduría y en la #FESIztacala, lo que obligó a desalojar ambos campus para su inspección.



Aunque no se… pic.twitter.com/OSqoqn35QH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2025

Estos actos también se dirigieron contra miembros de la comunidad estudiantil y se llevaron a cabo mediante medios digitales.

El proceso de identificación es resultado de las denuncias que la Universidad presentó previamente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética. Dichas autoridades han colaborado estrechamente con la máxima casa de estudios para rastrear el origen de las versiones malintencionadas.

Se informó que como parte del proceso legal, a las personas que resultaron presuntamente responsables se les ha citado a declarar. Esta acción busca proceder conforme a derecho y aplicar las consecuencias correspondientes por sus actos.

