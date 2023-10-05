Biden da luz verde para que Texas construya un muro fronterizo… y México no lo pagará

El gobierno de Joe Biden renunció a 26 leyes federales en Texas, con lo cual el estado podrá comenzar a construir el muro fronterizo que impedirá el paso de migrantes indocumentados a territorio estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional del país norteamericano, el muro se construirá en el condado de Starr, debido a que es la región donde más se reporta la llegada de personas de manera ilegal.

El gobierno de Texas aseguró que en lo que va del 2023 se han reportado alrededor de 245 mil entradas de manera ilegal en esa región, por lo que es el foco principal de las autoridades locales.

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad de Estados Unidos, aseguró que es necesario construir “barreras y caminos” en la frontera entre México y Estados Unidos para evitar la entrada ilegal a su país.

|Reuters

El muro fronterizo utilizará fondos de una asignación del Congreso en 2019 para su construcción en Texas.

Para que Texas pueda construir su barrera, el gobierno federal tuvo que renunciar a la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Potable Segura y la Ley de Especies en peligro de Extinción, para evitar demandas por violación de las leyes ambientales.

Esta decisión es completamente contraría a lo que el mandatario estadounidense dijo en 2021, cuando su antecesor hablaba de construir un muro fronterizo para terminar con el problema de la migración ilegal, cuando Biden aseguró que “construir un muro enorme que abarque toda la frontera sur no es una solución política seria”.

Estados Unidos enfrenta crisis migratoria

La decisión de construir un muro fronterizo llega en medio de una crisis migrante que enfrenta Estados Unidos, donde diariamente miles de hombres, mujeres y hasta niños llegan a su frontera sur con la intención de buscar asilo político.

Muchos de ellos están huyendo de países como Nicaragua y Cuba, donde los dictadores de su país no les pueden proporcionar trabajo o seguridad y menos buenas condiciones de vida.

Cientos de migrantes cada día prefieren enfrentar los peligrosos en el camino para alcanzar el “sueño americano” ante la falta de oportunidades en su país de origen.