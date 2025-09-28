Logo InklusionSitio accesible
¡Caos en Iztapalapa! Bloquean la Calzada Ignacio Zaragoza tras daños que dejaron las lluvias

Vecinos de Santa Martha Acatitla bloquearon la Calzada Ignacio Zaragoza tras las fuertes lluvias. Denuncian que “nadie los apoya” pese a las inundaciones.

vecinos bloqueos calzada zaragoza
Tras las afectaciones de las lluvias, así se manifestaron en la Zaragoza.
Escrito por: Felipe Vera
Las intensas lluvias de las últimas semanas han dejado a la Calzada Ignacio Zaragoza prácticamente intransitable, con tramos que llegaron a quedar bajo el agua, como ocurrió ayer cuando el nivel alcanzó casi un metro.

En medio de este escenario, la molestia vecinal se transformó en protesta este domingo 28 de septiembre, ¿cuáles son las exigencias?

Bloquean Calzada Ignacio Zaragoza tras severas inundaciones

Un grupo de manifestantes se situaron en la colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, y bloquearon la Calzada Ignacio Zaragoza y la avenida Morelos para exigir atención de las autoridades tras las severas inundaciones que han afectado la zona.

Los manifestantes de inmujebles, denunciaron que, pese a los daños materiales y el riesgo por las tormentas recientes, no han recibido apoyos ni soluciones definitivas para evitar que el problema se repita.

Inundaciones paralizaron transporte y vialidades en CDMX y Edomex

Las intensas lluvias registradas ayer en la Ciudad de México y la zona oriente del Estado de México provocaron un verdadero caos en vialidades y transporte público.

La magnitud de la precipitación fue tal que las vías de la Línea A del Metro quedaron anegadas, lo que obligó a interrumpir el servicio entre Pantitlán y Guelatao. La suspensión sorprendió a miles de usuarios, quienes se quedaron varados y sin alternativas de transporte inmediato.

En superficie, la Calzada Ignacio Zaragoza se transformó en un río. Decenas de automóviles y camiones de transporte público quedaron atrapados en medio de corrientes de agua.

Policías capitalinos tuvieron que intervenir en diversos puntos, realizando maniobras de rescate. Entre las acciones más destacadas estuvo el apoyo a los pasajeros de una camioneta tipo van que ya no pudo avanzar debido al nivel del agua acumulada.

En estas inundaciones, las colonias Santa Martha Acatitla, Vicente Guerrero, Ermita Zaragoza y Ejército de Oriente, en Iztapalapa, sufrieron severas afectaciones. Familias reportaron pérdidas en muebles, vehículos y electrodomésticos, daños que calificaron como irreparables.

