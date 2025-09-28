¡Caos en Iztapalapa! Bloquean la Calzada Ignacio Zaragoza tras daños que dejaron las lluvias

Las intensas lluvias de las últimas semanas han dejado a la Calzada Ignacio Zaragoza prácticamente intransitable, con tramos que llegaron a quedar bajo el agua, como ocurrió ayer cuando el nivel alcanzó casi un metro.

En medio de este escenario, la molestia vecinal se transformó en protesta este domingo 28 de septiembre, ¿cuáles son las exigencias?

🛑 Desde las 12:45 am. de hoy domingo, los comerciantes de muebles afectados por las lluvias recientes en la calz. Ignacio Zaragoza. Están cerrando todos los carriles de esta calzada, antes de subir #ElPuentedelaConcordia hacia la #AutopistaMexicoPuebla



AutobusesCardenalesOte pic.twitter.com/jhumowkccV — LasPalmas Ixtapaluca (@PalmaIxtapaluca) September 28, 2025

Bloquean Calzada Ignacio Zaragoza tras severas inundaciones

Un grupo de manifestantes se situaron en la colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, y bloquearon la Calzada Ignacio Zaragoza y la avenida Morelos para exigir atención de las autoridades tras las severas inundaciones que han afectado la zona.

#AlertaVialFIA | Manifestantes bloquean la Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Morelos, Col. Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa. Aseguran que nadie los apoya tras las afectaciones de las tormentas de los últimos días. pic.twitter.com/9YFLb1cXqb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 28, 2025

Los manifestantes de inmujebles, denunciaron que, pese a los daños materiales y el riesgo por las tormentas recientes, no han recibido apoyos ni soluciones definitivas para evitar que el problema se repita.

Inundaciones paralizaron transporte y vialidades en CDMX y Edomex

Las intensas lluvias registradas ayer en la Ciudad de México y la zona oriente del Estado de México provocaron un verdadero caos en vialidades y transporte público.

La magnitud de la precipitación fue tal que las vías de la Línea A del Metro quedaron anegadas, lo que obligó a interrumpir el servicio entre Pantitlán y Guelatao. La suspensión sorprendió a miles de usuarios, quienes se quedaron varados y sin alternativas de transporte inmediato.

En superficie, la Calzada Ignacio Zaragoza se transformó en un río. Decenas de automóviles y camiones de transporte público quedaron atrapados en medio de corrientes de agua.

Policías capitalinos tuvieron que intervenir en diversos puntos, realizando maniobras de rescate. Entre las acciones más destacadas estuvo el apoyo a los pasajeros de una camioneta tipo van que ya no pudo avanzar debido al nivel del agua acumulada.

En estas inundaciones, las colonias Santa Martha Acatitla, Vicente Guerrero, Ermita Zaragoza y Ejército de Oriente, en Iztapalapa, sufrieron severas afectaciones. Familias reportaron pérdidas en muebles, vehículos y electrodomésticos, daños que calificaron como irreparables.