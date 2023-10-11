¡Tome precauciones! Transportistas anuncian bloqueos en vialidades en el Edomex

Grupos de transportistas anunciaron que realizarán una serie de bloqueos hoy, miércoles 11 de octubre, en algunas vialidades del Estado de México (Edomex) a partir de las 9:00 horas de esta mañana.

Integrantes de las Asociaciones Sociales Autónomas y Empresas de la República Mexicana (SAEM) advirtieron sobre posibles cierres en diversas vialidades del Estado de México.

Su objetivo es realizar un mitin frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Edomex para expresar su descontento y exigir acciones contra presuntos delincuentes protegidos por las autoridades.

Eleazar Zúñiga, líder de la SAEM, acusa a las autoridades mexiquenses de encubrir a “falsos protectores de la procuración de justicia del Estado de México”.

En su convocatoria, Zúñiga ha anunciado al menos tres bloqueos, los cuales afectarán importantes arterias en los municipios de Ecatepec y Tecámac.

¿Dónde serán los bloqueos en el Edomex hoy 11 de octubre?

Los bloqueos de los transportistas se realizaran en los siguientes puntos, ¡tome en cuenta esta información!

1. Autopista México-Pachuca: A la altura del Monumento al Vigilante, los transportistas se plantarán junto a sus unidades de carga a las nueve de la mañana, hora de la convocatoria.

2. Carretera federal Lechería-Texcoco: El segundo bloqueo se realizará en la unidad habitacional Héroes Tercera, afectando la circulación en dicha vía.

3. Avenida López Portillo: El tercer cierre se llevará a cabo a la altura de la 30-30, generando posibles complicaciones en la movilidad de la zona.

Bloqueos y manifestaciones en el Edomex

Además de los bloqueos viales, se prevé que los manifestantes se congreguen frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Toluca, donde planean realizar un mitin como parte de su protesta.

La manifestación y los bloqueos podrían ocasionar serias afectaciones en el tráfico y la movilidad de los municipios mencionados y sus alrededores.

Las autoridades locales y estatales informaron que estarán atentas a la situación y trabajarán para mantener el orden durante la manifestación.

Se recomienda a los automovilistas y usuarios de estas vías tomar precauciones adicionales y estar al tanto de los comunicados oficiales para evitar retrasos y posibles contratiempos en su desplazamiento.

Las autoridades señalaron que estarán en contacto con los representantes de la SAEM para buscar una solución pacífica a sus demandas y resolver los conflictos planteados.

Se insta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las actualizaciones en relación con esta situación y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar su seguridad y bienestar durante este periodo de manifestaciones.