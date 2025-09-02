Expolicía desata balacera e intenta matar a su exnovia en Brasil; sigue prófugo

Un expolicía militar en Brasil intentó asesinar a balazos a su exnovia tras un arranque de celos. El crimen sucedió el lunes 1 de septiembre de 2025 en la calle Itiquira, del barrio Nova Cidade, en la zona norte de Manaos. El hecho quedó registrado en un video grabado por testigos de lo sucedido.

Testigos narran intento de homicidio a exnovia en Brasil

Las personas que presenciaron el ataque señalaron que Marcia Fernanda y el expolicía Ednei levaban un mes separados, pero el sujeto se negaba a aceptar el fin de la relación. Mientras que la joven estaba con familiares y amigos en su domicilio cuando fue sorprendida por el expolicía.

El sujeto aparece persiguiendo a la mujer alrededor de un auto. Vecinos de la zona gritaron para tratar de detener el ataque, Después Ednei sacó una pistola y disparó contra Marcia, de 36 años de edad, quien cae al suelo, así como contra una mujer que grababa el ataque desde la ventana de su casa.

Otra mujer recibió un impacto en un brazo y un roce en el abdomen tras acercarse a la puerta de su casa. Aunque Ednei intentó entrar en la residencia, no pudo lograrlo. Minutos después del ataque, huyó de la zona.

A pesar de las lesiones, Marcia recibió una cirugía y se encuentra estable, en tanto que la otra mujer lesionada está en espera de ser intervenida, pero también está estable de salud.

¿Qué es el violentómetro?

El violentómetro es una herramienta diseñada por el Instituto Politécnico Nacional, la cual clasifica las diversas manifestaciones de violencia en la pareja y que son graduales.

Cuenta con al menos 30 conductas identificadas, las cuales no son necesariamente consecutivas, sino que pueden ser experimentadas de forma intercalada.

Las acciones violentas van desde bromas hirientes, celar, ridiculizar, controlar o prohibir amistades, destruir artículos personales, caricias agresivas, hasta amenazar de muerte, violar, mutilar o asesinar.