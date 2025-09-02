Un policía de la Ciudad de México (CDMX) y un hombre resultaron heridos luego de que un sujeto hizo disparos al aire en calles de la alcaldía Iztapalapa, y el presunto responsable fue detenido.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Triunfo, al oriente de la CDMX, cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron informados, a través de la frecuencia de radio, del reporte de una persona que realizaba disparos al aire.

Hombre que disparaba al aire corrió para no ser detenido

Un oficial se dirigió al cruce de la calle Dibujantes y el Eje 5 Sur, donde observó a un sujeto que tenía en sus manos una pistola y realizaba disparos al aire y quien, al verlo, realizó varias detonaciones en su contra y comenzó a correr.

El oficial solicitó el apoyo de otros equipos de trabajo y auxilió a un ciudadano, quien resultó lesionado, aunado a que él también tenía una herida de bala en la mano.

Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron al hombre de 35 años de edad con heridas en el tórax, por lo que fue llevado a un hospital. En tanto, el policía, que presentó una herida en el antebrazo derecho y en el dedo anular, también fue llevado a un hospital.

Persecución en Iztapalapa para detener a sujeto que disparó al aire

Los oficiales llegaron al apoyo, persiguieron al individuo y detuvieron al probable responsable, quien ingresó a un predio sin autorización y cuyos habitantes permitieron el acceso.

“Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia El Triunfo, en la alcaldía Iztapalapa, fueron informados a través de la frecuencia de radio, del reporte de una persona que realizaba disparos al aire”, informó la institución este martes.

Tras realizarle una revisión de seguridad, le aseguraron un arma de fuego corta. El detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

