Un policía en Ohio, Estados Unidos, quedó despedido después de que atendiera un reporte ciudadano, pero mientras estaba bajo los influjos del alcohol. El caso llegó hasta el alcalde, quien informó del cese del oficial.

El incidente sucedió el 23 de agosto de 2025 en la localidad de Walbridge, cuando el policía atendió un reporte que hizo un vecino, sobre que la puerta de su casa no estaba cerrada, después de que regresaran de fiesta. El vecino quería que los oficiales verificaran que no había nadie dentro de la casa o del auto.

Policía en Ohio acude borracho a atender emergencia

El policía Michael Ervin acudió a atender el llamado, pero los habitantes de la zona grabaron la preocupante actuación del agente. “Estaba notablemente intoxicado”. “Estaba tambaleándose y tropezando cuando caminó hacia nosotros”, aseguraron el señor Brand y la señora Lewis, quienes reportaron el hecho y hablaron a la cadena CNN sobre lo que pasó. Por seguridad, sólo revelaron sus apellidos.

Debido a estas observaciones, la pareja realizó una segunda llamada al 911 para expresar su preocupación sobre el estado del oficial.

Durante la revisión dentro de la casa, el oficial Ervin cayó varias veces y tuvo dificultades para mantenerse en pie y comunicarse. En cuestión de minutos, otros agentes llegaron al lugar para asistir en la situación.

CAUGHT ON CAMERA: Local officer allegedly responds to call for service while intoxicated, couple captures footage >> https://t.co/V0Oyr1tdqn pic.twitter.com/FeHKW6TmrT — 13 Action News (@13abc) September 1, 2025

Policía ebrio en Ohio es despedido y enfrentará cargos

El jefe de policía Ken Campbell se encontraba en la escena y aplicó una prueba de alcoholímetro, la cual determinó que el nivel de alcohol en sangre de Ervin era de 0.168%, más del doble del límite legal permitido para conducir. Ante estos hechos, el alcalde Edward Kolanko confirmó que Ervin fue inmediatamente relevado de sus funciones y su terminación oficial se realizó el lunes 25 de agosto de 2025.

La pareja que llamó a la policía expresó su conmoción por el suceso y su alivio porque nadie resultó herido. “Él podría haber estado conduciendo, golpeando a alguien o causando cualquier otra cosa,” señaló la señora Lewis. El señor Brand agregó: “Aunque ya fue despedido, absolutamente debería enfrentar cargos.”

Edward Kolanko aseguró el 2 de septiembre de 2025 que el policía despedido enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, alterar el orden público, posesión de armas en estado de ebriedad y obstrucción de funciones oficiales.

