Consejos para hacer compras responsables en Buen Fin 2024, según Condusef

¡A preparar la cartera! El Buen Fin 2024, es la temporada de descuentos más esperada por millones de mexicanos, en la que se ofrecen promociones y ofertas especiales en distintos establecimientos de la República Mexicana, pero ¿cómo puedo hacer comprar responsables?

Ante la gran variedad de descuentos que se ofrecen, es fácil caer en gastos impulsivos, así como adquirir productos que no se necesitan realmente, por ello, te compartimos algunos tips para comprar de forma responsable este Buen Fin 2024 .

¿Cuándo empieza el Buen Fin 2024 en México?

¡Márcalo en el calendario! El Buen Fin 2024 se llevará a cabo del viernes 15 al 18 de noviembre 2024, coincidiendo con el fin de semana largo en el que se conmemora el Día de la Revolución Mexicana. Serán cuatro días de descuentos, promociones y ofertas especiales.

Tips para hacer compras responsables en Buen Fin 2024

¡Toma nota! Para aprovechar al máximos las ofertas del Buen Fin 2024 sin afectar a tu cartera, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), te comparte algunos consejos para hacer compras responsables.



Planea tus compras con anticipación: Haz una lista de los productos que realmente necesites o que lleves tiempo queriendo comprar, esto te permitirá mantenerte enfocado en lo que realmente necesitas y no gastar de más.

Haz una lista de los productos que realmente necesites o que lleves tiempo queriendo comprar, esto te permitirá mantenerte enfocado en lo que realmente necesitas y no gastar de más. Establece un presupuesto: Calcula tus ingresos y gastos anuales para determinar cuánto puedes gastar, así no comprometerás tu economía y gastarás dinero de más.

Calcula tus ingresos y gastos anuales para determinar cuánto puedes gastar, así no comprometerás tu economía y gastarás dinero de más. Compara precios: No todas las ofertas son tan buenas como parecen, por ello, se recomienda checar las promociones y precios en distintos establecimientos o tiendas en línea; esto te ayudará a aprovechar mejor la temporada de descuentos en México .

No todas las ofertas son tan buenas como parecen, por ello, se recomienda checar las promociones y precios en distintos establecimientos o tiendas en línea; esto te ayudará a aprovechar mejor la . Verifica que las promociones se apliquen correctamente: Revisa que la promoción se aplique. En caso de comprar a Meses Sin Intereses (MSI). asegúrate que la opción aparezca en el ticket o recibo.

Revisa que la promoción se aplique. En caso de comprar a Meses Sin Intereses (MSI). asegúrate que la opción aparezca en el ticket o recibo. Infórmate sobre las políticas de devolución: Antes de dar el tarjetazo, verifica las políticas y garantía de cada producto, pues en caso de que no cumpla con tu expectativa o presente fallas, puedas devolverlo sin problemas.

Antes de dar el tarjetazo, verifica las políticas y garantía de cada producto, pues en caso de que no cumpla con tu expectativa o presente fallas, puedas devolverlo sin problemas. Compra en sitios seguros: Asegúrate que las páginas de internet en donde compres tus productos sean seguros. Verifica que tengan el certificado de seguridad, el cual es un candado ubicado en la barra de direcciones. Evita compartir datos personas y financiero a través de plataformas desconocidas o redes sociales.

Ahora, si estás interesado en comprar a Meses Sin Intereses (MSI), es importante que sepas utilizarlos con cautela. Por lo general, este método se utiliza para comprar un producto con precio alto y no afectar nuestra economía; sin embargo, si quieres comprar algo a meses, asegúrate de no sobrepasar tu capacidad de pago, lo ideal es que las mensualidades no excedan el 30% de tus ingresos disponibles.

📅✨ Esta temporada de ofertas no es solo para gastar, ¡compra inteligentemente! 💡 Aquí te dejamos algunos consejos:#ProtejasuDinerohttps://t.co/IfVj7T7LZ9 pic.twitter.com/jyjPpORaK0 — CONDUSEF (@CondusefMX) November 9, 2024

La herramienta de Profeco para comparar precios en Buen Fin 2024

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementó una nueva herramienta con la que las y los mexicanos podrán comparar precios durante el Buen Fin, pero ¿cómo funciona?

Ingresa al “Quien es Quien en los precios para el Buen Fin” o da clic en este enlace

Coloca la ciudad, así como el municipio o alcaldía, donde realizarás tus compras.

Elige la categoría de tu interés; audio y equipo de sonido, cámaras, computo y celulares,electrodomésticos, línea blanca, TV y Video, entre otros.

Selecciona el producto del que deseas consultar el precio y listo.



Con la herramienta de Profeco para comparar los precios, puedes consultar alrededor de 492 productos en las categorías de cocina, electrodomésticos, línea blanca, audio y equipos de sonido, TV y video y artículos de cómputo.