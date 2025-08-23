¿Quién es Ángel Cabrera Mendoza? Anuncian al nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció oficialmente que Ángel Cabrera Mendoza será el nuevo titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a partir del 1 de septiembre de 2025, en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez.

De acuerdo con el comunicado oficial, el nombramiento reafirma el compromiso del Gobierno Federal con el fortalecimiento del sistema financiero mexicano, buscando mantener la estabilidad y la confianza en las instituciones.

Trayectoria de Ángel Cabrera Mendoza en el sector financiero

La designación de Ángel Cabrera Mendoza responde a su amplia experiencia en la administración pública y en organismos reguladores financieros. Durante su carrera ha ocupado posiciones clave en la propia Secretaría de Hacienda, entre ellas la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Subsecretaría de Egresos.

Esta formación técnica y regulatoria le permitirá liderar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, organismo encargado de emitir normatividad, vigilar su cumplimiento y garantizar la supervisión de las entidades que integran el sistema financiero del país.

Retos de la Comisión Nacional Bancaria bajo su liderazgo

Con su llegada a la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza tendrá la responsabilidad de enfrentar desafíos que incluyen la innovación tecnológica aplicada a los servicios financieros, la transformación de los mercados y la vigilancia en materia de prevención de lavado de dinero.

El comunicado de la Secretaría de Hacienda señala que el nuevo presidente trabajará para garantizar un sistema financiero sólido, moderno e incluyente, con capacidad para atender las necesidades de los usuarios y responder de manera eficaz a los cambios globales.

Continuidad y compromiso institucional

El relevo en la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria también busca preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones financieras. La CNBV, como autoridad supervisora, juega un papel crucial en la estabilidad del sector, asegurando que las operaciones bancarias y bursátiles cumplan con los marcos legales y regulatorios.

La SHCP subrayó que el nombramiento fortalece la coordinación entre la Comisión y el propio Gobierno Federal en la implementación de políticas públicas orientadas al crecimiento económico y la inclusión financiera.