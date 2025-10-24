¡Otro caso de bullying! Alumno de preparatoria golpea a su compañero en Campeche

¡Nada justifica el bullying! En redes sociales se difundió un nuevo caso de violencia escolar en una preparatoria de Ciudad del Carmen, Campeche, que ha generado indignación entre padres de familia.

En el video se observa a un alumno golpeando con lo que parece ser un cinturó n a uno de sus compañeros dentro de un salón de clases, mientras el resto de los estudiantes observan todo desde sus asientos.

Secundaria y Preparatoria “José Vasconcelos” se pronuncia por el video

En las imágenes, grabadas por otros estudiantes, se aprecia cómo un adolescente permanece recargado contra una pared mientras otro, entre risas y gritos de fondo, dobla un cinturón con sus manos y lo golpea en la espalda baja.

El menor agredido se queja del dolor y se toma la pierna, mientras el resto del grupo se burla, sin que nadie intervenga para detener la agresión.

Si bien hasta el momento se desconoce si los jóvenes estaban “jugando” o actuando en serio, nada justifica la violencia, por lo que la Secundaria y Preparatoria “José Vasconcelos” de Campeche no tardó en pronunciarse.

Mediante un comunicado, la institución aseguró que los alumnos involucrados ya fueron identificados y que se aplicará el protocolo para atender la situación.

No hay denuncias por el caso de bullying en Campeche

La escuela aclaró que ningún padre o madre de familia se presentó a interponer una queja formal ante los directivos o prefectura por los hechos sucedidos.

No obstante, se tomarán medidas conforme a su reglamento interno para evitar que el acoso escolar se siga repitiendo dentro de sus instalaciones.

Aumentan los casos de bullying escolar en México

Lo sucedido en Campeche se suma a una serie de casos recientes de acoso escolar que han encendido las alertas en el país.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), los reportes de bullying aumentaron más de 200% entre 2019 y 2024, siendo los alumnos de secundaria los más afectados.

El informe detalla que el 55% de los casos de acoso escolar se registran en ese nivel educativo, y que la Ciudad de México (CDMX) encabeza la lista con un incremento del 65% en los últimos cinco años.

Apenas unos días antes, se hizo viral el caso de Nicole, una adolescente golpeada brutalmente por sus compañeras en una secundaria de Tláhuac, presuntamente por no usar tenis de marca.

Lo que enciende las alertas a nivel educativo, ya que si las medidas actuales no están sirviendo para los menores se vean expuestos a situaciones de violencia, es momento de revisar y modificar los protocolos.