¡Desaparecida en Puebla! Alerta AMBER por Dulce Margarita Martínez Gravioto, de 13 años

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) activó la Alerta AMBER para localizar a Dulce Margarita Martínez Gravioto, una adolescente de 13 años de edad desaparecida desde el pasado 18 de octubre de 2025 en el municipio de Pantepec, al norte del estado.

¿Cuándo y dónde fue vista por última vez Dulce Margarita Martínez Gravioto?

De acuerdo con el boletín de búsqueda CBP-490/2025, la menor fue vista por última vez en la comunidad del Pacífico, perteneciente al municipio de Pantepec, Puebla, sin que hasta ahora se tenga información sobre su paradero.

La familia reportó la desaparición ante las autoridades luego de que Dulce Margarita Martínez Gravioto no regresara a su domicilio, lo que motivó la emisión inmediata de la alerta.

Vestimenta de Dulce Margarita Martínez Gravioto

El reporte detalla que la adolescente vestía una sudadera blanca con negro, pantalón tipo pants y tenis negros. Además, portaba un bolso tipo “mariconera” negro.

Entre sus señas particulares destacan un pequeño lunar en el lado izquierdo del mentón y acné visible en la misma zona, según el reporte de la Alerta AMBER.

Características físicas de Dulce Margarita Martínez Gravioto

La FGE Puebla informó que Dulce Margarita mide aproximadamente 1.45 metros, es de complexión delgada, piel morena, cabello largo y lacio de color negro.

Sus ojos son medianos, color café, y su nariz afilada con base delgada. También se describen sus labios delgados y rostro ovalado.

Alerta AMBER en Puebla por la desaparición de Dulce Margarita Martínez Gravioto|“FGE Puebla”

Alerta AMBER Puebla: ¿cómo ayudar en su localización?

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para compartir cualquier información que ayude a encontrarla. Si cuentas con datos sobre su paradero, puedes comunicarte a los números (222) 246 3830 o (222) 682 1258, disponibles las 24 horas.

La desaparición de menores sigue siendo un problema alarmante en México. Cada reporte activo representa una familia que espera respuestas; ¿hasta cuándo la seguridad de los niños y adolescentes dejará de depender del azar?

Es necesario que extremes precauciones para prevenir el extravío de niñas, niños y adolescentes. Aquí algunos consejos que puedes poner en práctica. #AlertaAmber pic.twitter.com/ApnS5OWiMD — Campeche (@FGR_Camp) October 23, 2025

Alerta AMBER en México

¿Qué es la Alerta AMBER en México? Se trata de un mecanismo de búsqueda urgente que se activa cuando existe información confiable sobre la posible desaparición de un menor en riesgo.