Detienen a una persona por muerte de Anuel﻿, niño de 6 años tras desplome de un techo en Coahuila

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó la detención de una persona presuntamente relacionada con la muerte de Anuel Esquivel Cruz, alumno de seis años que murió luego del colapso de una techumbre en una escuela primaria ubicada en San Pedro de las Colonias.

Fiscalía de Coahuila investiga homicidio del niño Anuel

De acuerdo con Carlos Alonso Rangel, delegado de la Fiscalía Región Laguna, la investigación se lleva a cabo bajo el delito de homicidio culposo, y aunque ya hay un detenido, la persona no pertenece al plantel educativo.

Rangel explicó que no se trata de ningún maestro, trabajador administrativo ni padre de familia, sino de un hombre ajeno a la comunidad escolar.

Aunque no se reveló su identidad, todo apunta a que sería uno de los encargados de la obra en la que ocurrió el accidente, aunque esta información aún no se confirma oficialmente.

¿Qué le pasó a Anuel Esquivel en Coahuila?

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado miércoles 22 de octubre, cuando el grupo del pequeño realizaba una clase de educación física en el patio de la escuela.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor tocó uno de los polines metálicos de la estructura en construcción, lo que provocó que parte de la techumbre colapsara y lo golpeara fuertemente.

Aunque se activaron los protocolos de emergencia, el menor ya no contaba con signos vitales. Lo que lo volvió más doloroso para la familia, quienes recibieron la llamada de lo que había sucedió, cuando unas horas antes lo fueron a dejar a la escuela como cualquier otro día.

La obra no tenía validación ni supervisión oficial; familia pide justicia

El Gobierno de Coahuila informó que la techumbre era parte del programa federal “La Escuela es Nuestra”, mediante el cual los padres de familia administraron los recursos para mejorar la infraestructura escolar.

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, también declaró que la construcción no contaba con validación técnica ni supervisión estatal o municipal.

Pese a esto, la familia de Anuel Esquivel Cruz exigió justicia y sanciones contra quienes resulten responsables por permitir actividades escolares en un área donde aún se realizaban trabajos de construcción.

En medio del dolor, el funeral del pequeño se realizó horas después de la tragedia, donde fue despedido por su familia y compañeros, quienes corearon “se ve, se siente, Anuel está presente”.

En la despedida del menor, también acudieron autoridades educativas, como la Directora del programa “La Escuela es Nuestra”, Pamela López Ruiz.