Alerta Amber: Buscan a Deysi, niña de 3 años en Veracruz; la vieron por última vez con una mujer

La angustia crece en el estado de Veracruz por la desaparición de Deysi Jardinez Apolonio, una pequeña de tan solo 3 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 6 de septiembre. La Fiscalía General de la República (FGR) activó el protocolo Alerta Amber México, extendiendo la búsqueda a nivel nacional, por lo que pide ayuda a toda la población.

De acuerdo con la ficha de búsqueda con reporte AAMX2127, la niña fue vista por última vez el sábado 6 de septiembre de 2025 en la localidad de Ayotuxtla, municipio de Texcatepec, Veracruz.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización de la niña DEYSI JARDINEZ APOLONIO, de 03 años de edad. pic.twitter.com/xHR9kjriKJ — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) September 14, 2025

Niña Deysi Jardinez fue vista por última vez con una mujer

El reporte oficial detalla que Deysi se encontraba en compañía de una mujer identificada como Reyna Manuel Manuel en el momento de su desaparición. Desde entonces, no se ha tenido ninguna noticia sobre la menor, por lo que las autoridades consideran que su integridad se encuentra en grave riesgo y que podría ser víctima de la comisión de un delito.

Aunque la desaparición ocurrió el 6 de septiembre, la alerta fue activada oficialmente el día 14, ocho días después, intensificando la búsqueda con la difusión masiva de la fotografía y los datos de la pequeña.

Se solicita a la población poner especial atención a las siguientes características para ayudar a su pronta localización:



Edad: 3 años.

3 años. Estatura: 60 centímetros.

60 centímetros. Peso: 16 kilogramos.

16 kilogramos. Cabello: Lacio, color castaño oscuro.

Lacio, color castaño oscuro. Ojos: Castaño oscuros.

Castaño oscuros. Señas particulares: El reporte indica que no tiene señas particulares conocidas.

El reporte indica que no tiene señas particulares conocidas. Vestimenta: Se desconoce la ropa que llevaba al momento de desaparecer.

Las autoridades hacen un llamado a nivel nacional para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la niña Deysi Jardinez Apolonio o de la mujer que la acompañaba, Reyna Manuel Manuel, se comunique de inmediato.

Cualquier dato, por mínimo que parezca, es crucial para encontrar a la pequeña sana y salva. Las personas pueden comunicarse a través del teléfono de contacto (LADA sin costo): 55 5346 2516