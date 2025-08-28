Buscan choferes para trabajar en el Trolebús CDMX con este salario; ¿cómo me postulo?

Al igual que el Metro, el Metrobús o el cablebús, el Trolebús es uno de los transportes más utilizados en la CDMX, movilizando a miles de personas todos los días. Su importancia en la movilidad diaria es clave, ya que ofrece un servicio seguro y eficiente. Ahora, esta línea de transporte abre una convocatoria para quienes quieran trabajar en su equipo; si estás buscando un empleo estable, con buen salario y prestaciones superiores a las de la ley, esta convocatoria es para ti.

Salario y requisitos para trabajar en el Trolebús de CDMX?

El sueldo base para quienes trabajen como operadoras u operadores de Trolebús en la CDMX inicia en $8 mil 915 mensuales, además de un paquete atractivo de prestaciones: fondo de ahorro, vales de despensa de $mil 164, vales de fin de año, 60 días de aguinaldo, bono de productividad, aumento salarial y vacaciones superiores a las de la ley.

A esto se suma seguro de vida, seguridad social, y la ventaja de laborar solo cinco días a la semana. Todo esto convierte a esta vacante en una de las más completas entre los transportes públicos de la ciudad.

Convocatoria a las personas interesadas en ser operadoras de Trolebús.

Acude con documentación en original y copia a Municipio Libre #402, Col. San Andrés Tetepilco, Iztapalapa, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. pic.twitter.com/ghf8gmesop — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) August 20, 2025

¿Cómo me postulo para el trabajo en el Trolebús?

Para poder postularte, es necesario contar con al menos tres años de experiencia en el manejo de vehículos grandes y presentar la constancia que lo acredite. También se solicita:



Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Acta de nacimiento y comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

RFC, CURP y NSS actualizados.

Último comprobante de estudios.

Licencia Tarjetón tipo “C” vigente.

Dos cartas de recomendación.

Tres fotografías tamaño infantil (papel mate).

Las y los interesados deben acudir con original y copia de todos los documentos a la siguiente dirección:



Municipio Libre #402, Colonia San Andrés Tetepilco, Iztapalapa, Ciudad de México.

Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Teléfono: 55 5539 2800.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMPLÍAN LÍNEA 3 DEL MEXIBÚS: ESTAS SERÁN LAS 7 NUEVAS ESTACIONES EN NEZAHUALCÓYOTL

https://x.com/STECDMX/status/1959630211860893875

¿Cuántos días a la semana trabajan los empleados del Trolebús?

La convocatoria indica que, para esta vacante, se trabajan cinco días por dos de descanso, por lo que, si estás interesado en esta vacante, no pierdas la oportunidad de asistir a una entrevista a la dirección mencionada.