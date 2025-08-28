Logo InklusionSitio accesible
Amplían Línea 3 del Mexibús hacia Nezahualcóyotl: estas serán las 7 nuevas estaciones

La Línea 3 del Mexibús amplía su ruta hacia Nezahualcóyotl, con el fin de mejorar la conexión entre CDMX y Edomex; ¿cuáles serán las estaciones?

Mexibús Línea 3 nuevas estaciones
Línea 3 del Mexibús estrenará nuevas estaciones; ¿cuáles son?|Redes sociales
Escrito por: Iveth Ortiz
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV) anunció la ampliación de la Línea 3 del Mexibús, que actualmente conecta el tramo Chimalhuacán-Pantitlán, hacia Nezahualcóyotl.

Aunque el proyecto forma parte del Plan Integral del Oriente del Edomex, se estima que la nueva ruta entre en operación en aproximadamente un año. Pero, ¿qué zonas recorrerá?

¿Cuántas estaciones tendrá la nueva línea de Mexibús?

En conferencia de prensa de este martes 27 de agosto, Rosa María Zúñiga, directora del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico, informó que la ampliación consistirá en 3.5 kilómetros de carril confinado sobre la Avenida Chimalhuacán.

El nuevo tramo Vicente Villada- Panteón de Los Rosales contará con siete estaciones:

  • Adelita
  • Carmelo Pérez
  • Norteña
  • Me Voy
  • Tepozanes
  • Secundaria 36
  • CBTIS 6

A este nuevo ramal se le suman las 30 estaciones que ya integran toda la red:

  1. Pantitlán
  2. Calle 6
  3. El Barquito
  4. Maravillas
  5. Vicente Riva Palacio
  6. Virgencitas
  7. Nezahualcóyotl
  8. Lago de Chapala
  9. Adolfo López Mateos
  10. Palacio Municipal
  11. Sor Juana Inés de la Cruz
  12. El Castillito
  13. General Vicente Villada
  14. Rayito de Sol
  15. Las Mañanitas
  16. Rancho Grande
  17. Bordo de Xochiaca
  18. Las Torres
  19. Guerrero Chimalli
  20. Las Flores
  21. Canteros
  22. La Presa
  23. Embarcadero
  24. Santa Elena
  25. Ignacio Manuel Altamirano
  26. San Pablo
  27. Los Patos
  28. Refugio
  29. Acuitlapilco
  30. Chimalhuacán

¿Cómo conecta la Línea 3 del Mexibús con el Metro CDMX?

La Línea 3 del Mexibús se conecta actualmente con varias líneas estratégicas de la Ciudad de México (CDMX), lo que permitirá que miles de usuarios puedan desplazarse con mayor facilidad.

  • Metro: Línea 1, Línea 5, Línea 9 y Línea A
  • Metrobús: Línea 4
  • Trolebús: Línea 2

Con la ampliación hacia Nezahualcóyotl, se espera que la red de transporte sea aún más integrada, facilitando el traslado diario de miles de personas que trabajan en la capital.

De igual forma, se dio a conocer que el nuevo tramo estará operado por 31 autobuses articulados de última generación, con tecnología de baja emisión de contaminantes, capaces de transportar hasta 48 mil usuarios diariamente.

¿Qué costo tiene el Mexibús?

Sin que se contemple algún cambio por el momento, el pasaje del transporte tiene un costo de 9 pesos mexicanos por cada viaje y usuario.

Para acceder al servicio, es necesario contar con una tarjeta Mexipase, que tiene un costo adicional de 10 pesos y puede recargarse cada que el usuario elija.

