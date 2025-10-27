Logo InklusionSitio accesible
Metro CDMX hoy 27 de octubre: ¿Cuáles son las Líneas con retrasos y complicaciones?

No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este lunes 27 de octubre, para que puedas tomar precauciones en tu camino.

Escrito por: América López
Metro CDMX EN VIVO.
Metro CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa hoy lunes 27 de octubre? Retrasos y caos en lunes|X: @MetroCDMX

Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este lunes 27 de octubre Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos.

Metro EN VIVO

Comienza servicio este lunes 27 de octubre

Comienza el servicio del Metro CDMX para este lunes 27 de octubre. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 28° C Mín. 12° C.

