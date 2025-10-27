Metro CDMX hoy 27 de octubre: ¿Cuáles son las Líneas con retrasos y complicaciones?
No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este lunes 27 de octubre, para que puedas tomar precauciones en tu camino.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos.
Metro EN VIVO
Comienza servicio este lunes 27 de octubre
Comienza el servicio del Metro CDMX para este lunes 27 de octubre. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 28° C Mín. 12° C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 28° C Mín. 12° C. pic.twitter.com/EWkO5SAyHF— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 27, 2025