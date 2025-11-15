¡Cayó ‘El Kiko’!” Detienen en Iztapalapa al líder de “Los Malportados” por un feminicidio

Un duro golpe a las estructuras criminales que operan en el oriente de la Ciudad de México. Brandon, alias “El Kiko”, presunto líder de la célula delictiva de “Los Malportados”, perteneciente al “Cártel Nuevo Imperio”, fue detenido por fuerzas federales y capitalinas en la colonia Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa.

Sobre "El Kiko", de 27 años, pesaba una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Es investigado por su presunta participación en el feminicidio de una mujer, ocurrido en agosto de 2024 en esa misma colonia.

"El Kiko" de Los Malportados cayó por feminicidio en 2024

La detención de Brandon "N" es resultado de una larga investigación por el homicidio de una mujer, ocurrido en agosto de 2024 en la calle Abedules y avenida Reforma, en Lomas de San Lorenzo.

Derivado de labores de inteligencia coordinadas entre la SSPC, Defensa, Semar, FGR, Guardia Nacional, SSC CDMX y la Fiscalía capitalina, se logró ubicar la zona de movilidad del presunto responsable.

El operativo de captura se desplegó en la calle Las Rosas, también en Lomas de San Lorenzo. Los agentes observaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las de "El Kiko", por lo que se aproximaron, corroboraron su identidad y ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

🚨 Detienen en Iztapalapa a Brandon, alias “El Kiko”, presunto líder de Los Malportados del Cártel Nuevo Imperio.



Es investigado por un feminicidio en 2024 y ligado a 4 expedientes más por narcomenudeo, extorsión y delincuencia organizada. pic.twitter.com/cMVRHXRXNi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2025

"EL Kiko", líder de "Los Malportados" con antecedentes delictivos

"El Kiko" no solo era buscado por ese crimen. De acuerdo con las indagatorias, forma parte de una peligrosa célula delictiva dedicada a una amplia gama de delitos, con operaciones en la CDMX, el Estado de México, Morelos y Guerrero.

El grupo "Los Malportados" está relacionado con la venta y distribución de droga, homicidios, extorsión, despojo, secuestro y robo.

El detenido de 27 años está relacionado con al menos cinco carpetas de investigación por delitos de alto impacto:



2023: Delitos contra la salud (narcomenudeo) y asociación delictuosa.

Delitos contra la salud (narcomenudeo) y asociación delictuosa. 2024: El feminicidio por el que fue aprehendido.

El por el que fue aprehendido. 2025: Tres carpetas distintas por extorsión y asociación delictuosa; delincuencia organizada; y delitos contra la salud y posesión de arma de fuego.

Tras su captura, Brandon "N" fue trasladado e ingresado a un centro penitenciario de la Ciudad de México, donde enfrentará el proceso por homicidio calificado.