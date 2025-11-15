¡Tómalo en cuenta! Este será el horario del Metro CDMX y Metrobús para el lunes 17 de noviembre

Con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, este lunes 17 de noviembre de 2025 será un día de asueto oficial. Si planeas desplazarte, asistir a tiendas por el Buen Fin, o simplemente necesita moverte dentro de la CDMX o el Estado de México, es indispensable que conozca las modificaciones en los horarios de los servicios de movilidad.

#TarjetaInformativa El Metro informa que el próximo lunes 17 de noviembre el horario será de día festivo de 07:00 a 24:00 horas. pic.twitter.com/uexVqewT7m — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 15, 2025

Horarios del Metro CDMX y el Metrobús por día festivo el lunes 17 de noviembre

Los sistemas de traslado en la capital operarán con un esquema especial debido a la jornada festiva:

El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) brindará servicio desde las siete de la mañana hasta la medianoche. El Metrobús y el servicio de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) comenzarán sus recorridos a las cinco de la mañana y concluirán también a las cero horas.

Horarios del Sistema de transporte Público en la CDMX del lunes 17 de noviembre 2025

En cuanto al Trolebús, las rutas de la 1 a la 9 funcionarán desde las seis de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Las líneas 10, 11 y 13 extenderán su operación, iniciando a las 5:00 horas y cerrando a las 12 de la noche. La línea 12, que abarca la zona de Aztecas, tendrá un horario de 5:30 de la mañana a 11:30 de la noche.

El Cablebús estará disponible para los usuarios desde las siete de la mañana hasta las 11 de la noche. De igual forma, el Tren Ligero y sus servicios de apoyo estarán en funcionamiento de 7:00 a.m. a 11:30 p.m.

#Aviso: Estos son los horarios de la #RedDeMovilidadIntegrada para el lunes 17 de noviembre 🚡🚌🚇🚃🚲 ¡Planifica tus viajes! pic.twitter.com/xnhDIHP2zF — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 15, 2025

Para los ciclistas, el sistema Ecobici tendrá una operación de cinco de la mañana a 12:30 de la madrugada, mientras que los Biciestacionamientos permanecerán abiertos de siete de la mañana a doce de la noche. Es importante considerar que los Centros de Atención Personalizada al Usuario (CAPU) de Ecobici estarán inhabilitados.

Una buena noticia para los conductores es que el sistema Ecoparq (parquímetros) no estará en servicio, por lo que no se requerirá el pago por estacionamiento regulado. Por otro lado, los Módulos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), donde se realizan trámites de licencias y control vehicular, permanecerán cerrados.

Tanto el Metrobús, como el Trolebús y el RTP, permitirán el acceso con bicicletas, sujeto a la disponibilidad de espacio en las unidades.

