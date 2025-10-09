Cayó “El Llanero”, extorsionador de limoneros en Michoacán; reclutaba sicarios y fabricaba explosivos

En una importante captura contra el crimen organizado que azota la Tierra Caliente, fuerzas federales y estatales detuvieron en el municipio de Buenavista, Michoacán, a Jhon Mario Guzmán Arias, alias “El Llanero”.

Este sujeto es identificado como un operador clave de una célula delictiva, encargado no solo de extorsionar a productores de limón, sino también de reclutar y entrenar a nuevos integrantes y, de manera alarmante, de elaborar artefactos explosivos artesanales.

La captura, confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, procede de la colaboración interinstitucional para intentar proteger los ciclos productivos en la región, que se ha visto expuesta a este tipo de extorsiones y amenazas desde hace varios años.

Operativo en Tierra Caliente: Así cayó “El Llanero”

La detención de “El Llanero” no fue un hecho fortuito, sino el resultado de trabajos de inteligencia e investigación enfocados en proteger la producción agrícola, específicamente en Tierra Caliente y Apatzingán.

Un operativo conjunto, en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), junto a la Marina, la Guardia Nacional y autoridades estatales, se desplegó en la localidad de Pizándaro, en Buenavista, donde se logró la captura del presunto criminal.

¿Quién es “El Llanero”? Extorsionador, reclutador y fabricante de explosivos

Las autoridades señalan a Jhon Mario “N” como un actor multifacético y de alto valor para la estructura criminal a la que pertenecía. Sus roles incluían:



Extorsión al sector limonero: Era uno de los responsables de imponer el "cobro de piso" a los productores de limón, una de las principales actividades económicas de la región.

Reclutamiento y entrenamiento: Se encargaba de engrosar las filas de la célula delictiva, captando y adiestrando a nuevos integrantes.

Fabricación de explosivos: Tenía a su cargo la elaboración de artefactos explosivos artesanales, armamento utilizado para ataques y actos de narcoterror.

Al momento de su detención, se le aseguró un arma de fuego corta, equipo táctico, dosis de droga y un vehículo.

“El Llanero” fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por los delitos de extorsión, delincuencia organizada y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.