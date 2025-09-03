Se desploma helicóptero en Tepetlixpa, Edomex; confirman muerte de 2 personas

¡Urgente! La tarde de este martes 2 de septiembre, un helicóptero se desplomó cerca del municipio de Tepetlixpa, al oriente del Estado de México (Edomex), en la conocida zona de los volcanes.

Se tiene reporte de dos personas muertas tras el accidente, aunque continúan en curso las labores de rescate y el área está siendo resguardada mientras se investigan las causas del desplome.

Accidente de helicóptero en Tepetlixpa, Edomex

Alrededor de las 17:00 horas, la aeronave, aparentemente de uso particular para traslados médicos, cayó cerca de una zona rural entre los límites de Tepetlixpa.

Medios locales apuntan que el helicóptero con matrícula EC130B4 (XA-QST) habría salido de Guerrero con rumbo a la Ciudad de México (CDMX), pero por causas desconocidas se precipitó, causando la muerte al instante de dos tripulantes.

Autoridades locales mantienen acordonada la zona, mientras se espera que peritos de la Fiscalía del Estado arriben para el traslado de los cuerpos.

De igual forma, se investiga si pertenecía a la Fundación Ángel Flight México, la cual brinda servicios de traslado aéreo para pacientes en estado crítico.

Protección Civil resguarda zona del accidente

Tras confirmar el accidente ocurrido en el paraje Las Palmas, elementos de protección civil localizaron a las dos personas sin vida muy cerca del helicóptero siniestrado, a un costado de la carretera Amecameca-Cuautla.

Por el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas que viajaban a bordo; una vez que sean trasladadas al Semefo, se les notificará a sus familiares.