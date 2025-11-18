“Ella no salía de casa": Desaparece menor en Nuevo León tras contactar a un usuario por videojuegos

En Nuevo León se activó la Alerta Amber para localizar a Kimberly Viridiana Cima Montes, una adolescente de 14 años, que desapareció el pasado 14 de noviembre en el municipio de Escobedo.

Su familia y autoridades iniciaron una búsqueda urgente ante el riesgo que representa que la menor esté sola en la calle y sin nada de dinero.

Además, la madre de la menor informó que Kimberly solía hablar seguido con un usuario que conoció en una plataforma conocida de videojuegos.

Desaparece Kimberly Viridiana Cima; activan Alerta Amber en Escobedo

La joven fue vista por última vez en la colonia Palmiras Residencial, sector Álamo, luego de que su madre la dejara en casa para irse a trabajar.

En la ficha de búsqueda se detalla que, Kimberly es de tez morena, mide 1.55 metros, tiene cabello negro, lacio y abundante, ojos café oscuro, nariz pequeña y complexión robusta.

Al momento, se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al salir de su casa, aunque sus familiares mencionaron que suele usar tenis Converse negros con blanco.

Adolescente contactó con un usuario de videojuegos antes de su desaparición

A través de Facebook, la mamá compartió un mensaje pidiendo apoyo para localizarla. Explicó que la adolescente no sale sola y que no cuenta con dinero.

"Solamente fui a trabajar. Cuando regrese ya no estaba, Si la miran por favor háganmelo saber, ya que somos de Escobedo, Nuevo León. También tiene familia en Nuevo Laredo, pero ya hablé y nadie sabe nada de ella".

Otra cosa que ha llamado la atención, es que se reveló que la adolescente había tenido comunicación reciente con un usuario dentro de la plataforma de Roblox.

Este se identificaba como “Rafael”, quien supuestamente vive en la Ciudad de México (CDMX). Desde el día de la desaparición, la menor no se ha vuelto a conectar a la plataforma, lo que ha incrementado la preocupación.

La madre también aseguró que Kimberly “no tiene amigos, no frecuentaba lugares ni nada por el estilo, es muy tranquila”. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la investigación apunta a este usuario.

Autoridades piden apoyo para encontrar a Kimberly en Nuevo León

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo informó que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Kimberly Viridiana puede comunicarse al número de emergencias o directamente al contacto de búsqueda: 81-20-20-44-.

Se desconoce si este contacto está relacionado con su desaparición; sin embargo, autoridades recomiendan que los padres mantengan un diálogo abierto con los menores para que conozcan los riesgos en estas plataformas, donde algunos usuarios pueden ocultarse bajo identidades falsas.