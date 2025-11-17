Desaparecen dos menores en el Edomex: Activan Alerta Amber urgente

Una movilización urgente de autoridades y ciudadanía se activó en el Edomex tras la Alerta Amber emitida por la desaparición de dos menores en Metepec y Tlalnepantla de Baz. La búsqueda de Yahir Alejandro Garfias Colin (11 años) y Jennifer Priscila De La Cruz Mendoza (14 años) mantiene en alerta a todo el estado, mientras sus familias enfrentan horas de angustia y un operativo que avanza contra el tiempo para lograr su localización.

Alerta Amber en el Edomex provoca búsqueda urgente tras desaparición de dos menores

La Fiscalía General de Justicia del Edomex emitió un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la búsqueda de las dos jóvenes desaparecidas entre el 10 y 11 de noviembre de 2025. De acuerdo con las autoridades, tras la activación de la Alerta Amber cada minuto es crucial y la integridad de ambas podría estar en riesgo.

Es urgente, desapareció Yahir Alejandro Garfias Colin: Su cabello es lacio y de color café oscuro, mientras que sus ojos son grandes y también de un tono café. Mide aproximadamente 1.35 metros y tiene un peso de 28 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Metepec, Edomex, vestía sudadera y pants color gris con decorado azul marino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: “EL MURAL QUE GRITA”: FAMILIAS DE DESAPARECIDOS USAN EL ARTE PARA DENUNCIAR IMPUNIDAD EN TIJUANA

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/0Pk6zJ6xpo — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 15, 2025

Buscan con urgencia a Jennifer Priscila De La Cruz Mendoza: Su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son medianos en un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.45 metros y tiene un peso de 45 kilogramos.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/PJJnIWBkpc — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 15, 2025

Al momento de su desaparición, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, únicamente se tiene el dato de que vestía suéter de color rojo.

Alerta Amber México: ¿Qué es y cómo funciona?

Cuando un niño desaparece, cada minuto cuenta. Por eso existe la Alerta Amber México, el protocolo de emergencia más urgente del país para localizar a menores en riesgo inminente: Se activa de inmediato, sin esperar 72 horas, un mito peligroso que frena búsquedas y salva vidas.

La Alerta Amber, como la emitida en el Edomex, no es solo un aviso: es una movilización masiva diseñada para que la información del menor llegue lo más lejos y rápido posible; su fuerza está en una red de difusión que avanza a la velocidad de un clic:



Redes y plataformas digitales : Twitter/X, Facebook, Instagram, portales web y notificaciones móviles.



: Twitter/X, Facebook, Instagram, portales web y notificaciones móviles. Medios tradicionales: Televisión, radio y carteles en espacios públicos de alto impacto.

Este sistema funciona porque es rápido, coordinado y global: forma parte de una red internacional activa en 27 países, incluido Estados Unidos. Su objetivo es uno: reaccionar antes de que sea demasiado tarde.

Cómo activar la Alerta Amber en México: la guía rápida para no perder un segundo

Cuando un menor desaparece, la velocidad lo es todo. Activar la Alerta Amber México es el primer paso para que las autoridades inicien la búsqueda inmediata.



Llama de inmediato a la línea nacional: Marca 01 800 00 854 00. Funciona 24/7 y es la vía más rápida para que tu reporte llegue a todo el país.

Qué decir sin perder tiempo:



Nombre completo, edad, descripción física, ropa que llevaba y el lugar exacto donde desapareció; todo de una forma muy descriptiva.

Ve al Ministerio Público más cercano



Después de reportar por teléfono, acude al MP para la validación oficial del caso.

Qué llevar:

