¡Terror en la ZMG! Un muerto y dos heridos en balacera en bar de Guadalajara

¡Momentos de terror en la ZMG! En las primeras horas de este 17 de noviembre 2025,s e registró una balacera en un bar de Guadalajara; el incidente dejó un saldo de un joven de 25 años muertos y dos policías heridos.

Aparentemente, la víctima llegó al bar cuando un grupo de sujetos se acercaron a él y le dispararon de forma directa, hiriendo a los elementos de seguridad que se encontraban en el establecimiento; su estado de salud es grave.

Los heridos fueron trasladados de emergencia a un hospital para poder recibir la atención médica necesaria.

En el lugar se localizaron al menos 9 casquillos percutidos de Calibre 9 MM, la zona fue acordonada. Autoridades investigan los hechos para dar con los responsables del ataque a balazos.

¡Queda totalmente destruido! Aparatoso choque en calles de San Juan de Dios

Se reportó un aparatoso accidentes en calles de la colonia San Juan de Dios; el automóvil quedó totalmente destruido, mientras que los tripulantes resultaron ilesos.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y valoraron a dos hombres y una mujer que viajaban en la unidad. El responsable del incidente abandonó el lugar de los hechos; sin embargo, fue localizado por la policía de Guadalajara; se encontraban en estado de ebriedad.

El vehículo siniestrado fue catalogado como pérdida total, en tanto que policías viales en coordinación con elementos de la policía. Comenzaron las indagatorias para deslindar responsabilidades.

Atacan a golpes a sujeto en calles de Guadalajara

Un hombre fue agredido a golpes en la colonia Esperanza, ubicada en el municipio de Guadalajara, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un puesto de socorros.

Elementos de la policía municipal, localizaron a la víctima, de aproximadamente 35 años de edad, sobre la banqueta bajo los influjos del alcohol. Paramédicos descartaron que contara con heridas graves.

Debido a su estado de ebriedad, el sujeto no pudo aportar mayor información sobre el cómo ocurrieron los hechos. Autoridades levantaron la carpeta de investigación y procedieron a dar vista a la Fiscalía de Jalisco.

Atacan a balazos a sujetos en calles de Tonalá

Un hombre de aproximadamente 20 años, fue agredido a balazos; el ataque dejó otras dos personas heridas en calles de la colonia Jalisco en el municipio de Tonalá.

Los primeros informes indican que la víctima visitaba a su familia, cuando se suscitó una riña con personas alcoholizadas, en medio de la trifulca, uno de ellos sacó una arma de fuego y le disparó en uno de sus brazos.

Paramédicos de Cruz Verde, procedieron a brindarle a los primeros auxilios, así también detectaron a dos jóvenes con lesiones en cráneo, así como contusiones en el rostro.

Elementos de la policía municipal, resguardaron la escena criminal para preservar los indicios, la víctima tuvo que ser trasladado a un puesto de socorro.

Aculillan a sujeto en calles de Guadalajara; así fueron los hechos

Un hombre resultó herido por arma blanca tras participar en una riña en la colonia Margarita Maza de Juárez, en el municipio de Guadalajara.

La víctima fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Verde Ruiz Sánchez de Guadalajara tras ser encontrada herida en medio de un charco de sangre.

El hombre fue ingresado a la sala de urgencias donde los médicos corroboraron que presentaba una lesión penetrante de arma blanca; la herida fue a la altura del tórax.

Por su parte, el hombre pudo indicar a las autoridades que habría participado en una riña con otros sujetos, lo que uno de ellos lo atacó con un filoso cuchillo, del caso se dio vista a la Fiscalía de Jalisco para iniciar las investigaciones.