Matan a exsecretario de Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango; sujeto lo esperaba fuera de su casa

Durante la mañana de este lunes 17 de noviembre, se registró otro asesinato a sangre fría en Durango, luego de que el exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio fuera ultimado por un hombre armado tras salir de su domicilio.

La víctima, identificada como José Ángel Mascorro, de 38 años, ocupó el cargo durante la administración de la priista Leticia Herrera, permaneciendo en funciones hasta finales de agosto de 2025.

Asesinan a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio; ataque habría sido planeado

Fuentes oficiales señalan que alrededor de las 9:30 de la mañana, el exfuncionario salió de su casa ubicada en la colonia Parque Hundido, abordo de un Kia Forte blanco modelo 2019.

En ese momento, un sujeto desconocido se acercó a la ventana del copiloto y abrió fuego en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

Tras la agresión, el atacante huyó rápidamente. Servicios de emergencia recibieron el reporte minutos después; sin embargo, al arribar confirmaron que José Ángel ya no presentaba signos vitales.

Investigan homicidio de exfuncionario de Gómez Palacio

Pocos minutos después, elementos de seguridad acordonaron la zona en búsqueda del responsable, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Peritos aseguraron 10 casquillos calibre .380 en el lugar, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente.

Autoridades señalaron que no se descarta ninguna línea de investigación, por lo que continúan las diligencias en la región Laguna.

En redes sociales, el PRI de Gómez Palacio lamentó el asesinato y envió condolencias a la familia del exfuncionario. Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en Durango y excandidato a la alcaldía, Omar Castañeda, también exigió justicia.

Trayectoria de José Ángel Mascorro en Durango

José Ángel Mascorro Muñoz contaba con una maestría en Derecho Laboral, por lo que casi toda su carrera se enfocó en la política pública de Durango. Fue secretario del Ayuntamiento tras sustituir a Vicente Reyes en 2025. Además, se desempeñó como consultor jurídico.

En 2020 trabajó en el Congreso de Durango como consultor jurídico, así como en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado. También laboró en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del municipio.