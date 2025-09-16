Impactante accidente: caída de paracaidistas durante Desfile de la Independencia de Honduras

¡Impactante caída! Lo que debía ser un espectáculo de orgullo y patriotismo terminó en un momento de angustia, luego de que dos paracaidistas de las Fuerzas Armadas de Honduras sufrieron aparatosos accidentes durante la ceremonia por el 204 aniversario de independencia, celebrada en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Desfile de la Independencia de Honduras: ¿qué pasó en el salto conmemorativo?

El primer paracaidista en accidentarse fue el mayor Éver David Maldonado, encargado de portar la bandera nacional. Según reportes oficiales, su paracaídas quedó atrapado en una bolsa de aire, provocando una brusca caída que lo hizo impactar contra el suelo del estadio.

Poco después, otro paracaidista perdió el control de su maniobra y golpeó el techo del recinto antes de caer sobre el público en las gradas, generando momentos de pánico entre los asistentes al Desfile de Independencia de Honduras.

¿Cuál es el estado de salud de los paracaidistas en Honduras?

Ambos militares fueron atendidos de inmediato por equipos de emergencia, que posteriormente los trasladados a un hospital. El mayor Maldonado sufrió fractura múltiple en la vértebra “T12” y aplastamiento en la “T11”, por lo que requirió cirugía y permanece hospitalizado bajo observación médica.

El segundo paracaidista terminó con una herida en la pierna izquierda, que fue tratada con una sutura; posteriormente fue dado de alta y se reporta fuera de peligro.

La Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Honduras confirmó que se mantiene un seguimiento constante a la evolución del mayor Maldonado, de hecho destacó su condición que es estable pese a la gravedad del impacto.

#EnHCHLlevamosAHondurasEnElCorazón | 🩵🇭🇳🩵 El paracaidista que estuvo a cargo de portar la bandera Honduras cayó dentro del estadio nacional y ha recibido gritos de los presentes. pic.twitter.com/Pd8oX6Akfa — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) September 15, 2025

Este accidente generó gran conmoción en redes sociales, donde se compartieron videos del momento exacto de las caídas de los paracaidistas. Para muchos, la tragedia opacó los festejos patrios, que buscaban rendir homenaje a la Independencia de Honduras.

Las Fuerzas Armadas aseguraron que revisarán los protocolos de seguridad en este tipo de exhibiciones para evitar futuros siniestros. Este accidente en pleno acto patrio deja una pregunta: ¿deben replantearse las exhibiciones de alto riesgo en celebraciones oficiales donde hay miles de asistentes?